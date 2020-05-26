У Свiтовому конґресі українців вшанували борців з тоталітаризмом

Свiтовий конґрес українців (СКУ) з нагоди Міжнародного дня героїв боротьби з тоталітаризмом віддав шану пам’яті усім, хто виступав проти такого режиму.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Нині вшановуємо пам’ять всіх, хто ризикував своїми життями задля порятунку людей із радянських і нацистських таборів, допомагав уникнути примусової депортації та ув’язнення після Другої світової, Праведників народів світу, героїв Кенгірського повстання та лідерів опору в ГУЛАГ», - зазначається в повідомленні.

В СКУ зауважили, що «25 травня вперше відзначаємо Міжнародний день героїв боротьбі з тоталітаризмом». Як зазначається, рішення щодо запровадження цього дня депутати Європарламенту ухвалили в 2019 році на 80-ту річницю пакту Молотова-Ріббентропа, щоб відзначити цю дату та бути пильними щодо будь-яких сучасних спроб відбілити злочини тоталітарних режимів.

У Свiтовому конґресі українців також звернулися до світу із закликом не забувати уроків історії. «В той час як Ролсія намагається просавити вбивчий тоталітарний режим Сталіна, ми закликаємо міжнародну спільноту прислухатися до трагічних уроків історії та припинити спроби задобрити сучасного диктатора», - зазначили в СКУ.

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Фото: зі сторінки Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook