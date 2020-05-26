У посольстві в Данії повідомили про продовження карантинних заходів до 22 червня

Посольство України в Данії повідомило про продовження карантинних заходів до 22 червня і обмежений прийом громадян у цей період.

Про це повідомляється на сайті дипустанови.

«У зв’язку із рішенням Уряду № 392 від 20.05.2020 Посольство України в Королівстві Данія продовжує карантинні заходи до 22 червня 2020 року включно та, відповідно, прийом громадян у консульському відділі у цей період буде відбуватися з певними обмеженнями та виключно за попереднім записом», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, громадяни Украни, починаючи з 12 травня 2020 року, мають змогу записатися на прийом з наступних питань за таких умов:

- оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон у випадках підтвердженої необхідності виготовлення паспорта для подачі до міграційних органів Данії для продовження віз (термін дії паспорта або візи має закінчуватися найближчим часом) або у випадках втрати такого документа;

- питання нотаріату у випадках необхідності термінового оформлення заяв – дозволів на виїзд дітей з України, спадкових заяв, завірення документів про смерть, необхідних для транспортування померлих;

- оформлення посвідчень на повернення в Україну у випадку втрати документів або подорожі з новонародженими дітьми;

- реєстрації набуття громадянства України народженим дітям у зв’язку з оформленням їм посвідчення особи на повернення в Україну у разі реальної необхідності повернутися в Україну.

Записатися на прийом можливо за телефоном: +4591733273 з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00 години.

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У посольстві також звернулися до відвідувачів із проханням дотримуватися певних правил: приходити на прийом вчасно у призначений Вам час; за можливості і без потреби не приводити з собою дітей; дотримуватися принципу: одна консульська дія - одна особа; перед подачею документів та після скористатися дезінфекційними засобами, що знаходяться в залі. Також рекомендується використовувати захисні маски під час прийому.

Зауважується, що консульський відділ продовжуватиме приймати документи поштовим зв’язком для вчинення консульських дій з постановки на тимчасовий консульський облік та реєстрації дітей громадянами України.

«Просимо з розумінням поставитися до тимчасових обмежувальних заходів та будемо раді бачити Вас в Посольстві після завершення карантинних заходів», - додали в дипустанові