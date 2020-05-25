У Парижі вшанували пам'ять Симона Петлюри

У французькій столиці віддали шану пам'яті видатному українському громадсько-політичному й державному діячу України Симону Петлюрі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«25 травня, як завжди в цей день, ми вшанували пам'ять Симона Петлюри, видатного державного діяча української історії, голови Директорії УНР та головного отамана військ УНР», - заявили у Посольстві України у Франції.

У церемонії на паризькому цвинтарі Монпарнас в умовах карантинних обмежень взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур і директор Української бібліотеки ім. Симона Петлюри в Парижі Ярослава Йосипишин.

Як відомо, видатний борець за українську незалежність Симон Петлюра (1879–1926) загинув у Парижі 25 травня 1926 року у результаті терористичного акту. Він похований на цвинтарі Монпарнас у французькій столиці.

25 травня - день пам’яті Симона Петлюри.

Він був членом Генерального секретаріату Української Центральної Ради на посаді Генерального секретаря з військових справ (1917), Головним отаманом військ Української Народної Республіки (1918), Головою Директорії УНР (1919-1920).

Після падіння Директорії в 1920 році Симон Петлюра емігрував до Польщі, а в 1924 – до Парижа, де очолив уряд у вигнанні Української Народної Республіки.

Був убитий 25 травня 1926 року Самуїлом Шварцбардом.

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Існує дві версії того, кому було вигідне вбивство Петлюри. Згідно з першою, це справа рук Москви, аби знешкодити небезпечну для себе політичну постать. Тим більше, що до влади у Польщі повернувся Юзеф Пілсудський – союзник Петлюри у 1920 році. Другою версією був акт помсти єврея-одинака.

18 жовтня 1927 року вбивця постав перед судом, який тривав вісім днів. Зрештою, вісьмома голосами проти чотирьох Самуїл Шварцбард був виправданий і звільнений в залі суду. Наступного року він виїхав у Південну Африку, де й помер в 1938 році. Лише багато років потому, на початку 1990-х, в оприлюднених архівних матеріалах був виявлений лист Лаврентія Берії від 11 серпня 1930 року, в якому той відзначає роль ГПУ у підготовці замаху на Петлюру.

Фото: Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції у Facebook