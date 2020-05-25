В Нідерландах українці вшанували пам’ять Євгена Коновальця
Про це повідомляється на сторінці фундації «Українці в Нідерландах» в Facebook.
«24 травня 2020 на цвинтарі Кросвейк в Роттердамі українці Нідерландів разом з представниками Посольства України в Королівстві Нідерланди вшанували пам’ять видатного українця - полковника Євгена Коновальця», - йдеться у дописі.
В анонсі до заходу зазначалося, що церемонія вшанування відбудеться з дотриманням всіх належних правил в умовах карантину.
Як нагадується, Євген Михайлович Коновалець був убитий у Роттердамі 23 травня 1938 р. в результаті спецоперації, яку розробляли у Москві під особистим наглядом Йосипа Сталіна. Агент радянських спецслужб Павло Судоплатов (пізніше — керівник розвідувально-диверсійного управління НКВС СРСР, генерал КДБ), увійшовши в довіру, передав Коновальцю у Роттердамі в ресторані «Атланта» вибухівку. Зовні це була коробка шоколадних цукерок, розписана в українському стилі. Вибух стався після зміни положення коробки з вертикального в горизонтальне.
Поховано Євгена Коновальця на цвинтарі Кросвейк. Віддаючи шану, могилу відвідують українці Нідерландів та всього світу.
Фото: Укрінформ, сторінка Українці в Нідерландах-Oekraïners in Nederland у Facebook