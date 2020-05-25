В Аргентині не стало Почесного голови «Просвіти» Романа Лилика

Пішов з життя Почесний голова Українського культурного товариства (УКТ) «Просвіта» в Аргентині Роман Лилик.

Про це повідомляється на сторінці УКТ «Просвіта» в Facebook.

«З глибоким жалем повідомляємо членам, симпатикам та українській громаді, що 23 травня упокоївся пан Роман Лилик, Почесний голова Культурного товариства «Просвіта» в Аргентинській Республіці», - йдеться у дописі.

«Для тих, хто мав нагоду спілкуватися з паном Романом, він завжди проповідував своїм прикладом патріотизм, працездатність та відданість. Своїм доброзичливим характером він знав, як завоювати симпатії своїх земляків, які завжди підтримували його в управлінні громадою, подаючи приклад новим поколінням», - йдеться у дописі.

Від імені управи «Просвіти» щирі співчуття дружині Катирині, дітям Петрові та Марії, невістці Сандрі Борейсінк та онукам Іванові, Наталі з чоловіком Томасом Фроменто, Петрові та Хуанові Павлові Петріні, родичам в Аргентині, Парагваї та Україні висловили голова УКТ Юрій Данилишин і секретар Роман Назарик.

Народився пан Роман на Західній Україні в селі Гербутів (з 1946-го року село переіменовано на Нараїв) Івано-Франківської області тоді ще Більшівцівського району 19 лютого 1927 року в сім'ї Симона Лилика та Теклі Андрів.

У 1937 році вся родина: батьки, Роман та його три молодші сестри Антонія, Марія та Ольга - емігрували до Південної Америки, оселившись у Республиці Парагвай. Там родина приєднується до контингенту іммігрантів українського походження, які будують громадське життя в цій країні навколо Українського товариства «Просвіта-Культура», заснованого в 1938 році. Також Роман входить до групи ініціаторів Спілки української молоді Парагваю у 1949 році.

В українській громаді він зустрічається зі своєю майбутньою дружиною Катериною Щепупак, і після народження першого сина Петра полружжя в пошуках кращих горизонтів переїжджає до Аргентинської Республіки, де народилася їхня дочка Марія.

Роман Лилик з родиною оселився в місцевості Ісідро Касанова, в передмісті Буенос-Айреса, де приєдналися до групи людей, які активно працювали в місцевій філії УКТ «Просвіта». Роман Лилик був членом управи, а потім і головою (в 1974 та 1978 роках), а в 1985 році очолює Комітет з питань урочистостей з нагоди 25-річчя філії.

З 1979 року він приєднався до управи централії товариства, обіймаючи провідні посади в різних каденціях у 1980-1984 рр., 1989 і 1991 рр.. У 1985 році став заступником голови. Протягом багатьох років успішно керував відпочинковою оселею «Веселка» в місті Каннінг (нині район Езейза).

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У 1997 році до 100-річчя прибуття перших українських іммігрантів в Аргентину був нагороджений урядом України грамотою за активну участь в українській громаді та внесок у збереження української ідентичності .

У 2007 році, коли йому виповнилося 80 років, був визнаний почесним членом УКТ «Просвта».

В 2012 році отримав звання Почесного голови УКТ «Просвіта» в Аргентинській Республіці.

Фото: Javier Aponiuk Sawicz‎ у Facebook