Волонтери зі США зібрали понад $100 тисяч на засоби захисту для українських медиків

Українські волонтери з неприбуткової організації «Nova Ukraine» зі США в рамках кампанії «Protect Ukrainian Doctors from Coronavirus» зібрали понад 100 тисяч доларів США для забезпечення захисту українських лікарів, які борються з COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці «Nova Ukraine» в Facebook.

«Для нас велика честь завершити найуспішніший збір пожертв в історії «Nova Ukraine». Завдяки нашим щедрим донорам і відданим волонтерам ми досягли поставленої мети й зібрали загалом 101 177 доларів США пожертв – майже у 17 разів більше за визначену спочатку суму в 6 тис. доларів», - йдеться у дописі.

Зазначається, що кошти було зібрано через Facebook, PayPal, за рахунок корпоративних пожертв та першопочаткового гранту від «Nova Ukraine». Як йдеться у розміщеній в дописі інфографіці, до спільнокошту долучилися українці з усього світу.

В організації подякували усім донорам за підтримку місії «Nova Ukraine» у ці непрості часи. «З вашою допомогою ми профінансували засоби індивідуального захисту для лікарів у 17 областях України», - повідомили влонтери. Зокрема, поставки відправилися у лікарні Закарпаття, Львова, Тернополя, Чернівців, Івано-Франківська, Рівного, Сум, Полтави, Харкова, Миколаєва, Херсона, Запоріжжя, Кропивницького, Черкас, Вінниці, підконтрольної Україні частини Луганської області.

Як зазначили в організації, «допомога була потрібна терміново, адже майже 20% випадків COVID-19 в Україні були серед медиків».

«Разом із нашими партнерськими організаціями «Пацієнти України», «Razom for Ukraine», «Station Kharkiv», «Healthy Children», Київський волонтерський штаб та Ukrainians in Toronto ми профінансували загалом 23 204 предмети засобів індивідального захисту. Це, зокрема, 11 370 респіраторів FFP2 та FP3, 2 409 костюмів, 1 800 фартухів, 3 300 масок, 1 000 рукавичок, 600 медичних халатів, 25 пар окулярів, 100 захисних екранів для обличчя, 600 медичних шапочок та 200 пар взуття», - відзвітували в «Nova Ukraine».

Зазначається, що з зібраної суми в 101 177 тис. вже витратили 65 тисяч, і найближчими тижнями буде придбано ще більше засобів захисту.

В організації зауважили, що кампанію зі збору коштів для українських лікарів підтримало чимало відомх людей: знаменитостей, чиновників тощо.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, некомерційна волонтерська організація «Nova Ukraine» зі США розпочала 27 березня 2020 року кампанію «Protect Ukrainian Doctors from Coronavirus» зі збору коштів для українських лікарів, які допомагають подолати COVID-19.

Інформаційним партнером у Торонто/GTA виступила Ukrainians in Toronto Online Community.

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«Поки вчені шукають спосіб подолати COVID-19, захищатися будемо разом! Командами Ukrainians in Toronto та «Nova Ukraine» ми об’єднуємо ресурси, зусилля та потенціал громад Канади і США, аби захистити лікарів в Україні. Запрошуємо приєднатися до фандрейзингової кампанії захисту українських лікарів від COVID-19 - bit.ly/Toronto4UA», - йшлося у повідомленні.

Партнерами та логістикою в Україні займається благодійний фонд «Пацієнти України». «Команда відстежує потреби на місці та скеровує допомогу туди, де вона найпотрібніша в цей конкретний момент. Опора розподілу - запити від лікарень, окремих медиків, інформація від інших профільних організацій та кооперація з донорами. Контакти відкриті - будь-хто може звернутися за допомогою до волонтерів», - йдеться у повідомленні.

Ukrainians in Toronto Online Community - це група майданчиків у соцмережах, де збираються, спілкуються та обмінюються корисною інформацією українці Торонто.

Основний фокус діяльності неприбуткової організації «Nova Ukraine» (США, Каліфорнія) - збори коштів на гуманітарну допомогу Україні та підтримка іміджу країни у США та світі. Волонтери організації ініціюють фандрейзинги для надання гуманітарної допомоги, проводять події із залученням відомих людей з України, панельні дискусії для привернення уваги до поточної політичної та культурної ситуації в країні, тощо. Від моменту свого заснування у грудні 2013 року «Nova Ukraine» вже зібрала та направила в Україну допомоги більш ніж на 500 000 доларів США (без врахування поточної кампанії до COVID-19).

«Пацієнти України» (Київ) - український благодійний фонд, місія якого полягає у забезпеченні всіх пацієнтів України ефективним лікуванням, об’єднуючи активістів для впливу на державні закони та політику.

Фото: Укрінформ, Nova Ukraine у Facebook