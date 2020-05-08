Українські дипломати вшановують пам’ять загиблих воїнів у Другій світовій війні

Дипломати українських посольств у різних куточках світу вшановують пам’ять воїнів, які загинули в роки Другої світової війни.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

Як зазначається, 8 травня в рамках відзначення Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні посол️ Михайло Бродович в місті Мурска Собота вшанував пам’ять воїнів, які загинули в роки Другої світової війни на теренах Словенії, визволяючи Європу від нацизму.

Фото Посольства України у Словенії

У церемонії вшанування пам’яті воїнів-визволителів також взяв участь мер міста Мурська Собота Александер Євшек.

"Слід пам’ятати про ті жертви, які принесла людству Друга світова війна та внесок українського️ народу у здобуття перемоги над нацизмом, щоб не допустити повторення трагічних сторінок минулого. Ніхто не має права використовувати перемогу над нацизмом для виправдання своєї політики, оскільки ця перемога є спільним здобутком всього людства", - йдеться у повідомленні диппредставництва.

Посол України в Латвійській Республіці Олександр Міщенко здійснив покладання квітів на Братському кладовищі у Ризі.

Фото Посольства України у Латвії

"Україна була активним учасником антифашистської коаліції та належить до держав, які найбільше постраждали під час Другої світової війни. Від самого початку і до самого кінця українці були на передовій і боролися за своє життя, за свою землю та свободу, а потім і за звільнення від нацистської окупації країн Європи. На довгому шляху до перемоги загинув кожен п`ятий українець", - йдеться у повідомленні.

Посол України в Грузії Ігор Долгов та Військовий аташе при Посольствi України в Грузії Олександр Гурак здійснили церемонію урочистого покладання квітів до Меморіалу Невідомому солдату у Тбілісі.

Фото Посольства України в Грузії

На завершення церемонії Посол Ігор Долгов дав інтерв’ю грузинському телеканалу Formula News.

У Парижі й Страсбурзі дипломати Посольства України у Франції та Постійного представництва України при Раді Європи вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«У День пам'яті та примирення згадуємо мільйони жертв Другої світової війни і вшановуємо героїв. Ці дні – не тріумф над переможеними. Це боротьба десятків держав та сотень народів проти нацизму. Наша пам'ять – це запобіжник, аби такі лиха не повторювалися», - заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур.

У Страсбурзі постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк поклав квіти до Страсбурзького меморіалу загиблих українців.

Фото Постійного представництва України при Раді Європи

Дипломати Посольства України в Австрії та Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні взяли участь у п’ятницю в урочистому вшануванні пам’яті жертв Другої світової війни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Фото Посольства України в Австрії

"У День пам’яті та примирення ми згадуємо тисячі українців, які віддали життя у боротьбі з націонал-соціалізмом, зокрема в Австрії. Для нас це покладання – борг пам’яті перед нашими предками. Не важливо, де це відбувається, - на центральній площі Відня, у Маутхаузені чи на маленькому кладовищі поруч із посольством. Наші герої, наші могили не повинні бути забуті", - заявив у коментарі кореспонденту агентства Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Австрія Олександр Щерба.

Дипломати Посольства України у Чеській Республіці провели 8 травня в Празі акцію з вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні.

Українські дипломати у Празі вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні / Фото: Посольство України в Чехії

Про це повідомили Укрінформу у диппредставництві.

"Посол України в Чехії Євген Перебийніс та аташе з питань оборони Посольства України полковник Костянтин Брожко вшанували пам’ять переможців у Другій світовій війні, зокрема й мільйонів українців, поклавши вінки до меморіалу загиблих воїнів 1-го, 2-го та 4-го українських фронтів, які брали участь у визволенні Чехословаччини від нацистів, на Ольшанському кладовищі у Празі", - зазначили у посольстві.

Як уточнюється, на Ольшанському цвинтарі в Празі поховано понад 100 червоноармійців з України.

Окремо дипломати віддали шану українцеві Івану Гончаренку біля його могили на Ольшанському кладовищі та меморіальної дошки в центрі Праги.

Гвардії лейтенант 1-го танкового батальйону 1-го українського фронту Іван Гончаренко був командиром танка Т-34-85 № 24, який першим прорвався у Прагу 9 травня 1945 року й вступив у бій із нацистськими військами, що ще залишалися в місті. Цього дня він загинув. До війни Гончаренко мешкав у селі Сушилине Сумської області.

Варто зазначити, що у піхотних частинах і з’єднаннях 1 — 4 Українських фронтів вихідці з України становили 60—80%. Саме вони переважно брали участь у визволенні від нацистів країн Східної Європи, зокрема Чехословаччини.

Як повідомлялося, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.

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