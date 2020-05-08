Українські дипломати вшановують пам’ять загиблих воїнів у Другій світовій війні

Українські дипломати вшановують пам’ять загиблих воїнів у Другій світовій війні

Фото
Укрінформ
Дипломати українських посольств у різних куточках світу вшановують пам’ять воїнів, які загинули в роки Другої світової війни.

Про це повідомляється на сайті МЗС України. 

Як зазначається, 8 травня в рамках відзначення Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні посол️ Михайло Бродович в місті Мурска Собота вшанував пам’ять воїнів, які загинули в роки Другої світової війни на теренах Словенії, визволяючи Європу від нацизму.

Фото Посольства України у Словенії
Фото Посольства України у Словенії

У церемонії вшанування пам’яті воїнів-визволителів також взяв участь мер міста Мурська Собота Александер Євшек. 

"Слід пам’ятати про ті жертви, які принесла людству Друга світова війна та внесок українського️ народу у здобуття перемоги над нацизмом, щоб не допустити повторення трагічних сторінок минулого. Ніхто не має права використовувати перемогу над нацизмом для виправдання своєї політики, оскільки ця перемога є спільним здобутком всього людства", - йдеться у повідомленні диппредставництва.

Посол України в Латвійській Республіці Олександр Міщенко здійснив покладання квітів на Братському кладовищі у Ризі.

Фото Посольства України у Латвії
Фото Посольства України у Латвії

"Україна була активним учасником антифашистської коаліції та належить до держав, які найбільше постраждали під час Другої світової війни. Від самого початку і до самого кінця українці були на передовій і боролися за своє життя, за свою землю та свободу, а потім і за звільнення від нацистської окупації країн Європи. На довгому шляху до перемоги загинув кожен п`ятий українець", - йдеться у повідомленні.

Посол України в Грузії Ігор Долгов та Військовий аташе при Посольствi України в Грузії Олександр Гурак здійснили церемонію урочистого покладання квітів до Меморіалу Невідомому солдату у Тбілісі.

Фото Посольства України в Грузії
Фото Посольства України в Грузії

На завершення церемонії Посол Ігор Долгов дав інтерв’ю грузинському телеканалу Formula News.

У Парижі й Страсбурзі дипломати Посольства України у Франції та Постійного представництва України при Раді Європи вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«У День пам'яті та примирення згадуємо мільйони жертв Другої світової війни і вшановуємо героїв. Ці дні – не тріумф над переможеними. Це боротьба десятків держав та сотень народів проти нацизму. Наша пам'ять – це запобіжник, аби такі лиха не повторювалися», - заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур.

У Страсбурзі постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк поклав квіти до Страсбурзького меморіалу загиблих українців.

Фото Постійного представництва України при Раді Європи
Фото Постійного представництва України при Раді Європи

Дипломати Посольства України в Австрії та Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні взяли участь у п’ятницю в урочистому вшануванні пам’яті жертв Другої світової війни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Фото Посольства України в Австрії

Фото Посольства України в Австрії

"У День пам’яті та примирення ми згадуємо тисячі українців, які віддали життя у боротьбі з націонал-соціалізмом, зокрема в Австрії. Для нас це покладання – борг пам’яті перед нашими предками. Не важливо, де це відбувається, - на центральній площі Відня, у Маутхаузені чи на маленькому кладовищі поруч із посольством. Наші герої, наші могили не повинні бути забуті", - заявив у коментарі кореспонденту агентства Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Австрія Олександр Щерба.

Дипломати Посольства України у Чеській Республіці провели 8 травня в Празі акцію з вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні.

Українські дипломати у Празі вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні / Фото: Посольство України в Чехії

Про це повідомили Укрінформу у диппредставництві.

"Посол України в Чехії Євген Перебийніс та аташе з питань оборони Посольства України полковник Костянтин Брожко вшанували пам’ять переможців у Другій світовій війні, зокрема й мільйонів українців, поклавши вінки до меморіалу загиблих воїнів 1-го, 2-го та 4-го українських фронтів, які брали участь у визволенні Чехословаччини від нацистів, на Ольшанському кладовищі у Празі", - зазначили у посольстві.

Як уточнюється, на Ольшанському цвинтарі в Празі поховано понад 100 червоноармійців з України.

Окремо дипломати віддали шану українцеві Івану Гончаренку біля його могили на Ольшанському кладовищі та меморіальної дошки в центрі Праги.

Гвардії лейтенант 1-го танкового батальйону 1-го українського фронту Іван Гончаренко був командиром танка Т-34-85 № 24, який першим прорвався у Прагу 9 травня 1945 року й вступив у бій із нацистськими військами, що ще залишалися в місті. Цього дня він загинув. До війни Гончаренко мешкав у селі Сушилине Сумської області.

Варто зазначити, що у піхотних частинах і з’єднаннях 1 — 4 Українських фронтів вихідці з України становили 60—80%. Саме вони переважно брали участь у визволенні від нацистів країн Східної Європи, зокрема Чехословаччини.

Як повідомлялося, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.

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