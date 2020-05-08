Світовий конгрес українських молодіжних організацій збирає кошти для медиків в Україні

Світовий конгрес українських молодіжних організацій (СКУМО) започаткував збір коштів на захисні костюми для медиків України на тлі пандемії коронавірусу.

Про це йдеться у заяві голови СКУМО Дмитра Лекарцева.

«Світовий конгрес українських молодіжних організацій (СКУМО) намагається також внести свій скромний вклад у допомогу лікарям України та придбати вкрай важливі та завжди дефіцитні засоби індивідуального захисту. Адже ніхто не знає скільки ще триватиме поширення вірусу та як довго боротиметься з цим медицина», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, СКУМО «започатковує збір посильної допомоги із числа небайдужих українців всього світу для придбання найбільш нужденним українським медичним установам засобів для захисту їхнього персоналу».

За зібрані кошти планується закупити та вручити максимально можливу кількість захисних костюмів для медиків Чернівецької області (регіон найбільшого поширення коронавірусу в Україні) та медичних установ Міністерства оборони України в зоні проведення операції об’єднаних сил на сході України.

«Закликаємо всіх бажаючих долучитися до означеної ініціативи СКУМО. Вітається будь яка допомога: фінансова, придбання спецзасобів захисту медиків або просто поширення повідомлення!», - наголосив Лекарцев.