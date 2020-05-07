СУОА та СКУ звернулися до уряду Австралії щодо підтримки України

Союз Українських Організацій Австралії (СУОА) та Світовий Конґрес Українців (СКУ) звернулися до австралійського уряду з проханням підтримати Україну та продовжити санкції проти Росії.

Про це заявив голова Управи СУОА та перший віцепрезидент СКУ Стефан Романів в ефірі SBS Radio.

«Управа СУОА, СКУ та інші громадські надбудови звернулися до міністра закордонних справ Австралії, до нашої Австралійсько-української парламентської групи, щоб повторили питання підтримки України та питання продовження санкцій (проти РФ – ред.)», - заявив він.

За словами Романіва, на тлі пандемії коронавірусу COVID-19 дуже важливо нагадати світові, що російська агресія та окупація Криму продовжуються.

Як наголосив Стефан Романів, важливо, щоб санкції з РФ не були зняті. Саме з цим месседжем СУОА та СКУ звернулися до австралійського уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 30 квітня підтримала постанову до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження збройної агресії Російської Федерації проти України.

На підтримку документу висловилися 309 народних депутатів, проти – 28. Четверо людей утрималися, 41 парламентар не голосував.

"Верховна Рада звертається до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій із закликом засудити дії Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, посилювати політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів", - йдеться у тексті звернення.

Крім того, документ пропонує іноземним державам і надалі не визнавати анексію Криму, тиснути на Росію з вимогою припинити окупацію часини Донбасу.