СУМ в США проведе майстер-клас з малювання на склі до Дня матері

Спілка Української Молоді в Америці організовує у середу, 6 травня, онлайн майстер-клас з малювання на склі, присвячений Дню матері.

Про це повідомляється на сторінці СУМ США у Facebook.

«СУМ – Zoom. Малювання на склі до Дня Матері для охочих віком від 11 до 17+ років у середу 6 травня 2020 р. о 16:00 з Маріанною Гаврилюк з осередку Ґошен-Кергонксон», - йдеться у повідомленні.

Для участі в заході потрібно мати: рамку зі склом (можна купити в Dollar Store), чорний Sharpie marker - medium point, Acrylic\paints, тонкі пензлі, склянку, воду, паперові серветки, малюнок, щоб перевести на скло (можна завантажити тут).

Для участі у віртуальному майстер-класі потрібно зареєструватися.

Захід проходитиме у відеосервісі Zoom.