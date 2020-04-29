СКУ про заяву Трампа і Путіна: жодної співпраці з РФ до припинення війни проти України і деокупації Криму

Світовий конґрес українців (СКУ) висловив глибоке збентеженя спільною заявою президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна від 25 квітня з нагоди 75-ї річниці зустрічі на Ельбі наприкінці Другої світової війни, та закликав до посилення антиросійських санкцій.

Про це йдеться в заяві на сайті СКУ.

«Не може бути жодних «відкидань розбіжностей, розбудови довіри чи співпраці заради досягнення вищої мети», поки Росія не припинить розпочату нею війну проти України та допоки Росія не здійснить деокупацію Кримського півострова. Тисячі невинних українців та українок загинули, десятки тисяч отримали поранення і все це наслідки триваючої війни Росії на Сході України. Росія продовжує маскувати свої теперішні імперські амбіції та відбілювати минуле - мільйони жертв радянського минулого», – заявив президент СКУ Павло Ґрод.

У СКУ додали, що «рукостискання на Ельбі» наприкінці Другої світової війни не означало для Східної Європи визволення, натомість, обернулося понад чотирма десятиліттями окупації та залежності від Радянської Росії.

«Ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх союзників протидіяти російській агресії щодо України. Вчімося з уроків історії. Годі намагатися задобрити сучасного диктатора. Світовий конґрес українців закликає міжнародну спільноту посилити санкції щодо Росії аж до повної деокупації нею суверенних українських територій Криму та Донбасу, відведення усіх російських військ та найманців та визнання Росією повної відповідальності за військові злочини в Україні», - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 25 квітня президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін випустили спільну заяву, присвячену 75-й річниці зустрічі на річці Ельба в Німеччині американських і радянських військ, які були союзниками у Другій світовій війні.

У ній зазначається, що «дух Ельби» є прикладом того, як РФ і США «можуть відкласти суперечності, збудувати довіру і співпрацювати в ім'я спільної мети».

Зустріч на Ельбі — зустріч радянських, британських та американських солдатів на річці Ельба, поблизу міста Торгау в Німеччині під час Другої світової війни. Ця подія відбулася 25 квітня 1945 року, коли передові патрульні загони американської 1-ї армії зустрілися з авангардом 58-ї гвардійської дивізії 1-го Українського фронту. Фактично ця подія стала зімкненням двох європейських фронтів - Східного та Західного, що мало надзвичайно важливе стратегічне, тактичне та політичне значення.