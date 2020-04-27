Климпуш-Цинцадзе - про "зустріч на Ельбі" Трампа та Путіна: Поганий знак для України

Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом вважає спільну заяву президентів США і РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна про символізм зустрічі на Ельбі поганим знаком для України.

Про це народний депутат написала у Facebook.

Вона зауважила, що на Ельбі зустрілися вороги, які тимчасово об’єдналися проти ще більшого ворога, а щодо Сталіна ніяких ілюзій у союзників не було.

“Дружба” закінчилась одразу після закінчення Другої світової війни. Саме по Ельбі проходив кордон між НДР та ФРН, кордон між Західним світом та радянщиною. Якби зустрілися на Рейні, то кордон би проходив там. Але Сталін “не добіг”. Це те, що насправді треба знати про Ельбу. Ельба - не про дружбу. Ельба - про кордон. А от спільна заява Президента Трампа та Путіна про зустріч на Ельбі – це поганий знак для України”, - вважає Климпуш-Цинцадзе.

У цьому контексті вона акцентувала, що Москва усіма силами намагається налагодити відносини зі США. “І, оскільки принцип “нічого про Україну без України” вже порушується, то важливо, щоби це не відбулося за наш рахунок. І саме тому нам потрібна міцна міжнародна коаліція. І саме тому нам потрібна двопартійна підтримка в США, і над цим необхідно системно і постійно працювати”, - наголосила голова парламентського комітету.

Як повідомлялося, 25 квітня президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін випустили спільну заяву, присвячену 75-й річниці зустрічі на річці Ельба в Німеччині американських і радянських військ, які були союзниками у Другій світовій війні.

У ній зазначається, що “дух Ельби” є прикладом того, як РФ і США “можуть відкласти суперечності, збудувати довіру і співпрацювати в ім'я спільної мети”.

Зустріч на Ельбі — зустріч радянських, британських та американських солдатів на річці Ельба, поблизу міста Торгау в Німеччині під час Другої світової війни. Ця подія відбулася 25 квітня 1945 року, коли передові патрульні загони американської 1-ї армії зустрілися з авангардом 58-ї гвардійської дивізії 1-го Українського фронту. Фактично ця подія стала зімкненням двох європейських фронтів - Східного та Західного, що мало надзвичайно важливе стратегічне, тактичне та політичне значення.