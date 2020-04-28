Об’єднання українців у Польщі закликає Сейм засудити операцію “Вісла”

Об’єднання українців у Польщі (ОУП) в 73-тю річницю початку операції “Вісла” з примусового виселення українців з їх історичних земель на північ та захід країни закликало Сейм Польщі засудити цей злочин комуністичного режиму ПНР.

Про це йдеться в заяві ОУП.

“Ми звертаємося до президента, уряду й парламенту в наступних справах: засудження Сеймом Польщі операції “Вісла” як комуністичного злочину, який не мав жодного обґрунтування; завершення Інститутом національної пам’яті (Польщі) слідства у справі цього комуністичного злочину, яке з невідомих причин триває багато років; повернення колишнім власникам і їхнім нащадкам земельної нерухомості, а якщо повернення є неможливим, то виділення їм відповідної компенсації”, - йдеться в заяві.

У ній також міститься заклик до органів влади, насамперед до Інституту національної пам’яті Польщі, протидіяти кампанії, яка має на меті історично, морально і юридично обґрунтувати депортацію українського населення в 1947 році;

У своїй заяві ОУП закликає польську владу гарантувати українській меншині збереження культурної та національної свідомості завдяки створенню інституцій української культури в місцях проживання української меншини; проводити освітні заходи щодо політики комуністичної влади проти українського населення, рівня переслідувань і знищень, здійснених проти української культури.

Об’єднання українців у Польщі також звертається до президента, парламенту й уряду Польщі щодо юридичного захисту місць поховань українських жертв етнічних чисток і бійців українського збройного підпілля у відповідності до адміністративних процедур і врегулювання цих справ в місцях, де цих поховань немає або де вони були знищені в 2015-2016 роках.

ОУП нагадує, що після відновлення незалежності Польщі в 1989 році польська влада частково компенсувала шкоду, завдану українській національній меншині під час депортації 1947 року. Зокрема, врегулювано справу релігійних споруд, які було конфісковано у відповідності до декрету 1949 року. В 2004 році призначено компенсації особам, які без судових вироків утримувалися в центральному таборі праці в Явожно (південь Польщі). Рішенням воєводи Малопольського воєводства й місцевих адміністративних судів кільканадцятьом колишнім власникам у Горлицькому повіті повернуто ліси, які були їхньою власністю до війни.

Як відомо, вранці 28 квітня 1947 року польська комуністична влада розпочала операцію “Вісла” з примусового виселення понад 140 тис. українців з їхніх земель на північ та захід країни і їх розпорошення по цих територіях. Це було найбільшим комуністичним злочином в епоху Польської Народної Республіки (ПНР). Історичні документи вказують, що метою депортації було не подолання українського збройного підпілля, а “остаточне розв’язання української проблеми в Польщі”.

Наслідки цього злочину українська національна меншина відчуває в Польщі донині.

Сенат Польщі 3 серпня 1990 року засудив операцію “Вісла”.