В Українському культурному центрі в Лісабоні запрошують до участі в проєкті з популяризації Шевченка

Учнів, викладачів Українського культурно-освітнього центру (КОЦ) «Дивосвіт» в Лісабоні, а також батьків запрошують взяти участь у перекладацькому проєкті з поширення знань про життя і творчість видатного українського поета, письменника, мислителя Тараса Шевченка.

Про це йдеться на сторінці центру в Facebook.

«Дорогі учні та випускники Культурно-освітнього центру (КОЦ) «Дивосвіт» (м. Лісабон), а також шановні батьки та вчителі! Запрошуємо вас стати учасниками цікавого проєкту, спрямованого на ознайомлення з творчістю славного сина України, поета, художника, філософа, пророка Тараса Григоровича Шевченка», - зазначається в дописі.

Зауважується, що дізнатися про Шевченка учні мали нагоду як на уроках, так і під час виховних заходів в стінах КОЦ, а тепер мають «унікальну можливість та почесну місію зробити свій вагомий внесок у поширенні української культури у Португалії та португаломовних країнах, серед своїх друзів-португальців, серед тих, хто буде відвідувати місце у Лісабоні, де встановлене погруддя Кобзареві, чи всіх, хто шукатиме його твори в португаломовному сегменті Інтернету».

Кожен перекладений твір буде розміщуватися на новоствореному сайті kobzar.pt з підписом перекладача, повідомили в КОЦ «Дивосвіт». «Приєднайте до великої справи і своє ім’я», - закликали в центрі.

Як повідомляв Укрінформ, голова Спілки українців у Португалії (СУП) Павло Садоха у березні на своїй сторінці в Facebook запросив українців у Португалії долучитися до проєкту, пов’язаного з поширенням знань про життя і творчість Тараса Шевченка.

Зокрема, усім охочим пропонується перекласти португальскою мовою біографічні відомості, твори Великого Кобзаря тощо для майбутнього сайту, який, як планується, буде містити біографічні відомості про Шевченка, опис його творчості, переклад творів (в ідеалі - весь «Кобзар»), сторінку про скульптора, фотоекспозиції пам’ятників Шевченка у світі тощо.

Редагувати переклади будуть португальські філологи, для чого створюється відповідна група при філологічному факультеті Лісабонського університету. Але «чорновий» переклад може робити кожен бажаючий.

Часових обмежень проєкту немає. Свої пропозиції охочі можуть надсилати на e-mail: ukrspilka@gmail.com.

Як повідомлялося, погруддя видатному українському поету, художнику, громадському та політичному діячу, національному символу України Тарасу Шевченку урочисто відкрили 14 вересня 2019 року в столиці Португалії Лісабоні.