«Просвіта» в Аргентині запрошує на навчання та курси онлайн

Українське культурне товариство (УКТ) «Просвіта» в Аргентині запрошує долучитися до дистанційного навчання та онлайн-курсів, які проводяться в період карантину.

Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ «Просвіта» Хав'єр Апонюк Савич в Facebook.

"«Просвіта» та її товариські організації не зупиняються, просто змінили формат! Роман Данилишин, директор української школи при товаристві «Просвіта», повідомляє нам про різні тижневі курси, які проводяться через інтернет в зв'язку з сучасною ситуацію – карантином", - йдеться у дописі.

Зокрема, вчитель середньої школи Ольга Демчук інформує про продовження уроків з української мови, географії та історії через соціальні мережі. Викладач також бере участь у дистанційних заняттях, які організовує Світовий конґрес українців (СКУ), щоб навчати та постійно вдосконалюватись.

Курси української вишиванки далі продовжуються, незважаючи на карантин, повідомила голова Організації жінок «Просвіта» Наталія Гуцялюк. Як зазначається, за допомогою різних засобів вчитель Софія Гура Гань тримає зв’язок зі своїми учнями та всіма, хто працює вдома.

Крім того, свої віртуальні зустрічі провдить Спілка української молоді (СУМ).

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Повідомляється, що для отримання більш детальної інформації з цих питань усі охочі можуть надсилати свої повідомлення на мобільний телефон 15 5 934 8285.

Фото: Javier Aponiuk Sawicz у Facebook