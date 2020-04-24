Юних талантів діаспори запрошують до участі в майстер-класі з українського вокалу

Діти з української діаспори Нідерландів мають нагоду взяти участь в майстер-класі з вокалу українською мовою, який проведе дитяча вокальна школа «TalantSchool» народної артистки України Наталії Могилевської.

Про це повідомляється на сторінці Фундації «Українці в Нідерландах» в Facebook.

«TalantSchool - дитяча вокальна школа народної артистки України Наталії Могилевської - запрошує наших діток з української діаспори Нідерландів (від 4 до 18 років) взяти участь онлайн в майстер-класі з вокалу українською», - йдеться у дописі.

Як зазначається, «проєкт здійснюється з метою підтримки та розвитку української культури в українських діаспорах світу».

Заняття з вокалу пройде у форматі прослуховування, розпіву учнів та вивчення українських пісень.

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Для того, щоб зареєструватись та отримати посилання на заняття, батькам треба заповнити коротку контактну форму.

Фото: Укрінформ, Українці в Нідерландах-Oekraïners in Nederland у Facebook