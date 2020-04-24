Частинка України в США: в УГКЦ показали фільм про парафію Святих Володимира і Ольги в Чикаго

«Живе ТБ» представило фільм про парафію Святих Володимира і Ольги у Чикаго (США).

Стрічку, створену в рамках серії «Жива парафія», розміщено на сторінці «Живого ТБ» у Facebook.

«Церква Святих Володимира і Ольги, під золотими куполами і оздоблена мозаїкою над входом, що зображує період прийняття християнства за часів Київської Русі, є часткою України та української культури на американській землі. Парафію було засновано 28 липня 1968 року при активній участі Блаженнішого Патріарха Йосифа Сліпого та за згодою Чиказького владики Ярослава Габра. 20 травня 1973 року Патріарх Йосиф поблагословив наріжний камінь під будову цього храму і надав йому титул собору», - йдеться у дописі.

Як зазначається, церква Святих Володимира і Ольги знаходиться за адресою: 2245 W Superior St, Chicago, IL 60612, Сполучені Штати Америки. Тел.: +1 312-829-5209, сайт: www.stsvo.org.

«Парафія Святих Володимира і Ольги від початку свого заснування була релігійним бастіоном української громади в Сполучених Штатах. Церква є однією з визначних пам'яток «Українського села», історичного району в північно-західній частині міста», - зазначили в Департаменті інформації УГКЦ.

Серед причин створення у 1968 році нової парафії було прагнення зберегти і дотримуватися традицій Української греко-католицької церкви.

Сьогодні парохом собору УГКЦ Святих Володимира і Ольги є отець Олег Кривокульський. Кількість парафіян складає близько 1500 родин.

Нагадується, що 5 березня 2020 року «Живе телебачення» в прямому ефірі розпочало покази фільмів про особливі парафії УГКЦ, зняті в різних частинах світу. Покази живих парафій відбуваються щочетверга.

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Наступного тижня демонструватиметься фільм про парафію Святого Іллі у м. Бремптон, що поблизу Торонто.

Фото: YouTube

Відео: Живе телебачення - Zhyve.tv