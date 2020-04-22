У Хорватії українські дипломати організували надання допомоги українцям, які опинилися у скруті

Українські дипломати в Хорватії організували надання допомоги українцям, які опинилися у складних обставинах внаслідок обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ України в Facebook.

«Дипломати використовують кожну можливість допомогти. У рамках програми «Захист» українське посольство:

- об'єднало в Захист українців у Хорватії громадські організації української діаспори та українців, що там проживають;

- створило фонд взаємодопомоги «Підмога» для допомоги українським сім'ям з малолітніми дітьми;

- домовилося з відділенням Червоного Хреста та Карітасом у Загребі – партнери надають адресну допомогу українським громадянам;

- домовилося з агентствами з працевлаштування про надання першочергової допомоги у працевлаштуванні тим українцям, яких звільнили», - йдеться у дописі.

«Консул українського посольства стоїть в черзі у поштовому відділенні. Вона відправляє продукти тим українським громадянам, які опинилися в скруті. На цьому фото – будні дипломатів у Хорватії», - зазначається в соцмережі.

Як повідомляється, ще раніше дипломати посольства особистим автотранспортом допомогли виїхати з Хорватії майже 50 українським громадянам. Для тих, хто залишився, домовилися про продовження дозвільних документів – українці не підпадають під санкції і штрафи через порушення терміну перебування в країні.

В МЗС зауважили: «Якщо ви потребуєте допомоги або можете допомогти – будь ласка, зв'яжіться з посольством або консульством України у вашій країні».

Як повідомляв Укрінформ, у світі зафіксовано 2 557 504 випадки зараження COVID-19, з них 177 662 летальні, одужала 694 881 особа.

Фото: Укрінформ, Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine в Facebook