Українців в Австралії запрошують до участі у святковому фотопроєкті «Великень разом»

Посольство України в Австралії запропонувало українській громаді долучитися до фотопроєкту «Великдень разом».

Про це йдеться на сторінці диппредставництва в Facebook.

«Дорога українська громадо Австралії, Посольство України запрошує усіх приєднатися до нашого святкового фотопроекту «Великдень разом». Ми хочемо, аби, незважаючи на існуючі обмеження, кожен з нас через обмін побажаннями та світлинами мав змогу продемонструвати свій внесок у збереження українських великодніх традицій у цей нелегкий час випробувань і обмежень», - зазначили в диппредстаництві.

Приєднатися до проєкту можна, долучившись у коментарі до допису або ж надіславши на адресу посольства світлини своїх великодніх кошиків, святкової випічки, писанок, пасок чи інших зворушливих моментів приготувань і святкувань Великодня за участю діточок та рідних.

«З усіх надісланих робіт ми згодом підготуємо великодню листівку-колаж, яку зможе завантажити кожен на пам’ять про єдність і підтримку серед українців Австралії у складні часи», - зазначили в посольстві.