У Парижі українка перетворила власне вікно на майданчик для виставки ляльок-мотанок

У Парижі українка перетворила власне вікно на майданчик для виставки ляльок-мотанок

Фото
Укрінформ
Українка Оксана Чорна, яка мешкає в Парижі, в умовах запроваджених у Франції карантинних обмежень через пандемію коронавірусу пропонує сусідам і поодиноким перехожим ознайомитися з традиціями української культури у форматі виставки з вікна своєї квартири.

Про це авторка культурно-мистецького проєкту розповіла власному кореспонденту Укрінформу.

«Зрозуміло, що вимушений карантин кожен проживає як може. Від початку цього режиму обмежень на моєму вікні висив банер у кольорах французького національного прапора із закликом лишатися вдома – щоб зберегти наші життя. Я багато років займаюся творчістю. Віддаю перевагу лялькам-мотанкам. А нині виникла ідея: чому б не зробити виставку у вікні й не познайомити моїх французьких сусідів й небагатьох перехожих з Україною?», - розповіла Оксана Чорна.

Експозицію вона має намір оновлювати кожні два-три дні.

Виставка з вікна у Парижі / Фото: Оксана Чорна

Авторка проєкту також розповіла, що наприкінці тижня напередодні Великодня планує зробити експозицію ляльок із презентацією українського національного костюму та передати саме український настрій свята.

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«У соціальних мережах запустила флешмоб із закликом українців світу підтримати цю ініціативу й робити свої виставки про Україну у вікнах», - додала Оксана Чорна.

Фото: 24tv.ua; Оксана Чорна

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