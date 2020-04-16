У Парижі українка перетворила власне вікно на майданчик для виставки ляльок-мотанок

Українка Оксана Чорна, яка мешкає в Парижі, в умовах запроваджених у Франції карантинних обмежень через пандемію коронавірусу пропонує сусідам і поодиноким перехожим ознайомитися з традиціями української культури у форматі виставки з вікна своєї квартири.

Про це авторка культурно-мистецького проєкту розповіла власному кореспонденту Укрінформу.

«Зрозуміло, що вимушений карантин кожен проживає як може. Від початку цього режиму обмежень на моєму вікні висив банер у кольорах французького національного прапора із закликом лишатися вдома – щоб зберегти наші життя. Я багато років займаюся творчістю. Віддаю перевагу лялькам-мотанкам. А нині виникла ідея: чому б не зробити виставку у вікні й не познайомити моїх французьких сусідів й небагатьох перехожих з Україною?», - розповіла Оксана Чорна.

Експозицію вона має намір оновлювати кожні два-три дні.

Виставка з вікна у Парижі / Фото: Оксана Чорна

Авторка проєкту також розповіла, що наприкінці тижня напередодні Великодня планує зробити експозицію ляльок із презентацією українського національного костюму та передати саме український настрій свята.

«У соціальних мережах запустила флешмоб із закликом українців світу підтримати цю ініціативу й робити свої виставки про Україну у вікнах», - додала Оксана Чорна.

Фото: 24tv.ua; Оксана Чорна