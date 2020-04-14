Експосол Канади в Україні увійшов до складу Ради директорів українського центру в Торонто

Канадський дипломат українського походження, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні (2014-2019 рр.) Роман Ващук увійшов до складу Ради директорів Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру (УКДДЦ).

Про це повідомляється на сторіні УКДДЦ в Facebook.

«Рада директорів, адміністрація та волонтери Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру із задоволенням вітають пана Романа Ващука - експосла Канади в Україні - у лавах Ради директорів УКДДЦ», - йдеться у дописі.

Як зазначається, в центрі сподіваються «на продуктивну співпрацю в діяльності щодо збереження минулого для наступних поколінь».

Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр (The Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre, UCRDC) - це громадський центр, який збирає, каталогізує та зберігає матеріали, що відзеркалюють історію, культуру та внесок українців у всьому світі, зазначається на сторінці УКДДЦ у Facebook.

Центр функціонує як місце розташування ресурсів, де зберігаються архіви, невелика бібліотека, усні історії (як в аудіо-, так і у відеоформаті), фотографії, спогади, особисті архіви тощо.

УКДДЦ створює документальні фільми (зокрема, стрічка «Між Гітлером та Сталіним» 2003 р.), готує навчальні матеріали, спонсорує лекції, конференції та виставки на різні теми, пов'язані з українською тематикою.

Великим здобутком УКДДЦ є кінофільм «Врожай відчаю», котрий отримав нагороди та відзнаки на різних фестивалях.