В Торонто представили мистецьку композицію «Великодня писанка»

В українській парафії святого Великомученика Димитрія в Торонто представили монументально-мистецьку композицію «Великодня писанка».

Про це йдеться на сторінці парафії в Facebook.

«А ви бачили чудову писанку в парафії Св. Вмуч. Димитрія в Торонто? Монументально-мистецька композиція «Великодня писанка», - йдеться у дописі.

Як зазначається, автором і виконавцем роботи виступила мисткиня, член Української спілки образотворчих мистців Канади (Ukrainian Association of Visual Artists of Canada) Наталія Валенюк. Помічники проєкту - Любомир Валенюк та Надія Гонделя.

«Велика вдячність представникам Української спілки образотворчих мистців Канади Наталії та Любомирк Валенюкам і Надії Гонделі за їхній мистецький внесок у нашу радість Великодня», - йдеться в дописі.

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Фото: St. Demetrius the Great Martyr Parish у Facebook