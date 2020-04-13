СКУ через суд оскаржує визнання його в Росії «небажаною організацією»

Світовий конґрес українців (СКУ) оскаржив у Московському міському суді рішення Тверського районного суду Москви про відмову СКУ в розгляді позову на визнання його «небажаною організацією» в Росії.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

«СКУ оскаржив у Московському міському суді рішення Тверського районного суду Москви (про відмову СКУ в позові щодо його визнання «небажаною організацією в РФ» - ред.), відзначивши в апеляційній скарзі, що СКУ не порушував законодавство РФ та міжнародне право, а також наголосивши, що Генеральна прокуратура і Міністерство юстиції РФ порушили законодавство РФ, визнавши СКУ небажаною організацією на території РФ», - йдеться у повідомленні.

При цьому Світовий конґрес українців акцентував на тому, що Тверський райсуд Москви значно помилився, повторивши позицію владних структур. Також СКУ подякував «представникам Посольств України, США та Канади за присутність на судових засіданнях для моніторингу перебігу справи».

«Не можна лишати безкарним продовження російської збройної агресії та окупації частини України, постійне порушення людських прав щодо громадян РФ, представників української національної меншини та щодо мешканців окупованих РФ територій України. Ці дії та рішення про заборону діяльності СКУ в РФ потребують сильної міжнародної реакції, в тому числі, посилення економічних та політичних санкцій», – заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Як повідомлялося, 11 липня 2019 року Генеральна прокуратура, а 17 липня Міністерство юстиції РФ внесли Світовий конґрес українців до списку небажаних організацій у Російській Федерації (РФ).

СКУ розгорнув працю з оскарження цих рішень. Був створений Комітет із захисту прав СКУ та його мережі на чолі з колишнім президентом СКУ адвокатом Євгеном Чолієм, який 9 жовтня 2019 року подав позов проти Генпрокуратури та Міністерства юстиції РФ до Тверського райсуду Москви. Представляти свої інтереси у судах РФ СКУ вповноважив регіонального віцепрезидента СКУ з Омська юриста Сергія Винника.

Після кількох судових засідань, 11 березня 2020 року Тверський райсуд Москви виніс рішення відмовити СКУ в позові щодо його визнання небажаною організацією в РФ.

Основними причинами для цієї відмови суд назвав наступні дії СКУ: просування антиросійських політичних ініціатив з повернення Криму до України і посилення санкцій проти РФ, в тому числі за участю попереднього президента СКУ Євгена Чолія; порушення на заходах Парламентської асамблеї Ради Європи, Світового економічного форуму в Давосі, Європейської комісії, Організації Об'єднаних Націй та на інших міжнародних майданчиках питання про російську агресію, окупацію Криму, неприпустимість «Північного потоку-2»; ініціювання глобальної акції «Червона картка для Путіна» в ході підготовки і проведення чемпіонату світу з футболу 2018 р. для вчинення тиску на російську владу.