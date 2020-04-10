Українки зі США допомогли в придбанні медзасобів для українських бійців і апарату ШВЛ – в лікарню

Союз українок Америки (СУА) фінансово долучився до купівлі медичних та дезінфікуючих засобів для українських військових на передовій і до придбання апарату штучної вентиляції легень в одну з лікарень Тернопільщини.

Про це йдеться на сторінці СУА в Facebook.

«Медичні засоби та дезінфектори були придбані для військових на сході України завдяки коштам від СУА», - йдеться у соцмережі.

В іншому дописі Союз українок Америки подякував відділенню СУА №139 у Стемфорді за надання 7 тис. доларів на купівлю апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) для однієї з лікарень Тернопільщини.

«Велика вдячність відділенню СУА №139 у Стемфорді, яке зібрало 7 тис. доларів на придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) для однієї з лікарень Тернопільщини, де лікують пацієнтів з коронавірусом», - йдеться у соцмережі.

Як повідомляють ЗМІ, зазначений апарат ШВЛ було придбано в Монастириську районну лікарню.

Читайте також: Діаспора в США і Канаді організувала кампанію зі збору коштів для українських лікарів

Станом на ранок 10 квітня, за даними Wordometer, у світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу, з них 95 738 смертей від ускладнень і 356 673 випадки одужання.

В Україні лабораторно підтверджено 1 892 випадки коронавірусу, 57 людей загинули, 45 одужали.

Фото: Укрінформ, Mariya Furtak