Діаспора в США і Канаді організувала кампанію зі збору коштів для українських лікарів

Українці з Канади і США організували кампанію «Protect Ukrainian Doctors from Coronavirus» зі збору коштів для українських лікарів, які допомагають подолати COVID-19.

Про це йдеться на сторінці учасника спільнокошту - групи Ukrainians in Toronto у Facebook.

«Поки вчені шукають спосіб подолати COVID-19, захищатися будемо разом! Командами Ukrainians in Toronto та Nova Ukraine ми об’єднуємо ресурси, зусилля та потенціал громад Канади і США, аби захистити лікарів в Україні. Запрошуємо приєднатися до фандрейзингової кампанії захисту українських лікарів від COVID-19 - bit.ly/Toronto4UA», - йдеться у повідомленні.

Сторінка цих конкретних зборів у Facebook - тут.

Як повідомляється, станом на 7 квітня 2020 року зібрано більше 55 тис. канадських доларів (понад 38,8 тис. доларів США – ред.). «З рахунків NOVA Ukraine в Україну вже регулярно надсилають гроші, звіти про які ви можете знайти на сторінці зборів - bit.ly/Toronto4UA та у відповідному розділі на сайті NOVA Ukraine - https://bit.ly/2wYEPJq», - інформують організатори ініціативи «Protect Ukrainian Doctors from Coronavirus».

Зазначається, що кампанію Protect Ukrainian Doctors from Coronavirus розпочато 27 березня 2020 року. Організатором зборів є некомерційна волонтерська організація Nova Ukraine зі США (сайт - тут). Інформаційним партнером у Торонто/GTA є Ukrainians in Toronto Online Community.

Партнерами та логістикою в Україні займається благодійний фонд «Пацієнти України». «Команда відстежує потреби на місці та скеровує допомогу туди, де вона найпотрібніша в цей конкретний момент. Опора розподілу - запити від лікарень, окремих медиків, інформація від інших профільних організацій та кооперація з донорами. Контакти відкриті - будь-хто може звернутися за допомогою до волонтерів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, призначення фондів - захисна амуніція для лікарів в опорних (визначені та затверджені урядом України) лікарнях, де прийматимуть громадян із COVID-19.

Допомогти кампанії можна кількома способами: стати фінансовим донором, запросити друзів і громаду стати такими донорами, організувати міні-кампанію та долучити зібране у спільний фонд або приєднатися до команди волонтерів цих зборів. Детальніше про це можна дізнатися тут.

Перші зіркові амбасадори цих зборів у громаді закордонних українців - Vadym Krasnooky із гурту Mad Heads / Мед Хедс (Торонто), Vova Zi Lvova (Лос-Анджелес).

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Як повідомляється, Ukrainians in Toronto Online Community - це група майданчиків у соцмережах, де збираються, спілкуються та обмінюються корисною інформацією українці Торонто.

Основний фокус діяльності неприбуткової організації NOVA Ukraine (США, Каліфорнія) - збори коштів на гуманітарну допомогу Україні та підтримка іміджу країни у США та світі. Волонтери організації ініціюють фандрейзинги для надання гуманітарної допомоги, проводять події із залученням відомих людей з України, панельні дискусії для привернення уваги до поточної політичної та культурної ситуації в країні, тощо. Від моменту свого заснування у грудні 2013 року NOVA Ukraine вже зібрала та направила в Україну допомоги більш ніж на $ 500 000 (без врахування поточної кампанії до COVID-19).

«Пацієнти України» (Київ) - український благодійний фонд, місія якого полягає у забезпеченні всіх пацієнтів України ефективним лікуванням, об’єднуючи активістів для впливу на державні закони та політику.