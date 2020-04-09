Алея українських діаспор поповнилася новими деревами

На Алеї українських діаспор в Києві висадили наступну, третю чергу дерев.

Про це повідомляється на сторінці КП по УЗН Дніпровського району в Facebook.

«Продовжуємо висаджувати алею дерев та кущів у рамках проекту «Алея українських діаспор» у парку на Русанівській набережній. Сьогодні (8 квітня – ред.) алея поповнилася 9 деревами, серед яких каштан, дуб, ялинка, сакура, клен, черемха, липа, вяз, та кущем калини», - йдеться у дописі.

У КП по УЗН Дніпровського району також зазначили, що «на цьому не зупиняємось - далі буде».

Автор ідеї про створення Алеї українських діаспор активіст спілки українців Гамбургу Feine Ukraine Олег Резник на своїй стоінці у Facebook подякував координаторам в Україні, які знайшли можливість навіть під час карантину, все організувати максимально ефективно. Він додав, що «на наступну висадку будемо чекати на нові дерева від українців з різних країн».

Як повідомляв Укрінформ, Алею українських діаспор було закладено у травні 2019 року українськми громадами з різних країн як символ зв’язку українців усього світу з Батьківщиною.

Один з координаторів проєкту Олександр Білера розповів, що завдання проєкту - закласти в Києві символічну алею та надати можливість кожній діаспорі посадити дерево від свого імені. Пам’ятний напис ідентифікуватиме дерево та діаспору. Планується висадити щонайменше 100 дерев.

Мета проєкту – показати єдність України з її дітьми-українцями, де б вони не знаходились. «Алея символічно показує, що будь-яка діаспора українців через своє коріння має духовний зв’язок з українцями всього світу та Україною», - зауважив Олександр Білера.

Дерева та кущі висаджуються групами, за готовністю та згідно із замовленням від українців закордону. Діаспоряни обирають дерево для Алеї голосуванням всередині громади, зважаючи, зокрема, на національні дерева країн проживання, вподобання членів громади тощо.

Види саджанців погоджуються з виконавцем робіт – Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м.Києва. Дерева повинні добре рости в умовах міста і паркової алеї, мають бути добре розвинені тощо.

Під час першої черги на Алеї діаспор висадили дерева від українських громад з Німеччини, Туреччини, Ірландії, Домініканської Республіки, Росії, Люксембургу, ОАЕ, Великої Британії, Князівства Монако, США (Північна Кароліна), Сінгапуру, Італії та Канади.

В рамках другої черги посадили 8 саджанців, зокрема, дуб (від українців Латвії), ліщину (Мексика), горобину (РФ, Москва), платан (Грузія), клен канадський (Канада), ялину (Індія), дуб червоний (Німеччина, Саксонія), карагач (Казахстан), збільшивши кількість дерев до 20.

Як уточнили організатори, вони відійшли від попереднього принципу «Одна країна - одне дерево», адже у ряді країн живе по кілька мільйонів українців і не існує єдиної організації, яка б могла виступати від усієї громади. «Тому ми охоче запрошуємо різні спілки з різних країн та округів, земель, кантонів, областей, провінцій, штатів, воеводств тощо висаджувати свої дерева з відповідними табличками», - зазначив Олег Резник.

Фото: Укрінформ, КП по УЗН Дніпровського району в Facebook