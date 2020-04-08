Консульство в Анталії спільно з діаспорою реалізують проєкт з допомоги співвітчизникам у скруті

Консульство України в Анталії та представники української діаспори організували та реалізують проєкт з допомоги співгромадянам, що опинилися в скрутному становищі, надаючи підтримку продуктами харчування та іншими товарами нагальної потреби.

Про це в коментарі Укрінформу розповів Консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

«Для захисту громадян, які потребують допомоги, нами за дорученням МЗС та у координації з посольством було створено групу, в якій нам почали писати про відсутність засобів для існування та коштів повернутися додому, про те, що потрібні продукти, маски чи інше. Ми формуємо списки з таких запитів, потім складаємо пакунки і розвозимо. Таким чином, вже було надано допомогу 15 сім’ям (45 людей), сьогодні ще 14 сім’ям відвеземо (близько 40 людей), завтра поїдемо в Аланью, там - 10 сімей, після цього в Кемер», - розповів В’ячеслав Хоменко.

За його словами, більшість українців, що вимушено перебувають в Анталії зараз, - це сезонні працівники, які були задіяні в туристичному секторі.

«У зв’язку із ситуацією, що нині склалася в туристичній галузі, більшість з українців, які працювали чи лише приїхали на новий сезон для роботи в туристичному бізнесі, опинилися в непростій ситуації, без доходів, можливості повернутися додому. Серед тих, хто потребує допомоги, є й громадяни України, які тут живуть давно, частина з них старші за 65 років», - повідомив консул.

Здійснення допомоги продуктами стало можливим завдяки українцям, які давно проживають та успішно реалізують власний бізнес в Анталії, зокрема директору компанії Global Tarım Ürünleri Павлу Шимковичу та власнику фабрики Val Et Івану Шевченку, які вже не вперше долучаються до ініціатив консульства.

Консул також повідомив про те, що допомогу наші співвітчизники можуть отримати у вигляді продуктових пакетів від мерії Анталії, залишивши відповідну заявку.

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Фото: Консульство України в Анталії/Ukrayna Konsolosloğu Antalya у Facebook