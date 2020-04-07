Книга про життя жінок Східної Європи стала переможцем книжкової премії KOBZAR™

Книга «Наш знайомий голод» («Our Familiar Hunger») письменниці українського походження Лейши Роснау стала переможцем книжкової премії KOBZAR™ Book Award 2020 в Канаді.

Про це повідомляється на сайті засновника премії Українсько-канадської фундації Тараса Шевченка (The Ukrainian Canadian Foundation of Taras Shevchenko).

«Фундація Шевченка рада повідомити, що книга «Наш знайомий голод» Лейші Роснау, опублікована видавництвом «Nightwood Editions», є переможцем книжкової премії Kobzar ™ 2020», - йдеться у повідомленні.

На урочистій церемонії, яка відбулася в Торонто у березні, письменниці було вручено нагороду за книгу поезій, «яка висвітлює життя жінок Східної Європи від Голодомору в Україні та таборів інтернованих на території Канади протягом Першої світової війни аж до 21 століття секс-торгівлі та шлюбу, влаштованого через Інтернет».

Як зазначається, Лейша Роснау є автором чотирьох збірок поезій, які отримали нагороди, та двох відомих романів, які отримали визнання критиків. Її бабуся та дідусь по материнській лінії переселилися в канадські прерії з України. Письменниця та її мати були названі на честь видатної української поетеси Лесі Українки.

Зараз Лейша Роснау живе в Колдстрімі, штат Британська Колумбія, де вона є координатором культурної програми музею та архівів «Вернон» (Vernon Museum and Archives). Письменниця та її родина також опікуються заповідником диких птахів Bishop Wild Bird Sanctuary.

Як повідомляється, книжкова премія KOBZAR™ Book Award у сумі 25 000 канадських доларів (більше 17,7 тисяч доларів США - ред.) вручається кожні два роки і відзначає неабиякий внесок у канадське літературне мистецтво авторів, які пишуть на тему, що відчутно пов'язана з українським канадським досвідом. Автору присуджується 20 000 доларів, видавцю - 5000 доларів і 1500 доларів кожному фіналісту. Жанри включають документальну, наукову та художню літературу, поезію, дитячу літературу, драматургію, кіносценарій та мюзикл.

Відмінністю цієї премії є грошова виплата видавцю переможця, окрім винагороди автору-переможцю.

Читайте також: Діаспора в США і Канаді організувала кампанію зі збору коштів для українських лікарів

KOBZAR™ Book Award засновано у 2003 році. Інавгураційна церемонія відбулася у 2006 році в Торонто.

Зазначається, що свою назву нагорода отримала на честь мандрівних музик ХІХ ст. - кобзарів, які співали історичні епоси, релігійні та народні пісні та розповідали про поії тих часів під інструментальний акомпанемент бандури чи кобзи.

Українсько-канадська фундація Тараса Шевченка - це філантропічна установа, присвячена, зокрема, збереженню, просуванню та розвитку культурної спадщини українських канадців.

Фото: laisharosnau.com, kobzarbookaward.com