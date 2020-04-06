Zoom, Skype, Viber: одна з найстаріших українських шкіл Канади через COVID-19 запрацювала онлайн

Рідна школа Філії УНО Торонто-Захід через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 перемістилася у віртуальний простір.

Про це повідомляє Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) на своїй сторінці в Facebook.

«Глобальний виклик освіті. У всьому світі уряди всіх країн ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Сьогодні (5 квітня – ред.) Рідна школа Філії УНО Торонто-Захід через пандемію перемістилася у віртуальний простір. Вчителі старших класів для себе обрали веб-сервіс «Google classroom». Початкова школа користується Zoom, Skype, Viber», - йдеться у дописі.

Як зазначається, «за всю багаторічну історію свого існування така необхідність виникла вперше».

Школа працює вже майже 90 років. У 1933 році, напередодні Другої світової війни, далеко поза Україною зусиллями та ініціативами жіноцтва Організації українок Канади ім.Ольги Басараб розпочала свою діяльність Рідна школа і курси українознавства, яка у ті часи знаходилася у будинку Просвіти, вул.Дюпонт, Торонто.

Першою директоркою і засновницею alma mater була Стефанія Савчук - відома колишня голова Крайової Управи Організації українок Канади, а також голова СФУЖО з 1972 до 1977 р.

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«Будь-яка школа – це не лише стіни. Насамперед, це – дух, пам’ять, традиції поколінь. Ось уже 87 років пишеться книга шкільного життя – це ціла історія і ціла вічність наполегливої і кропіткої праці усіх: батьків і учнів, засновників і меценатів, і, звісно ж, людей педагогічної праці, тих, хто вчив і вчить дітей мудрості. Впевнені, реалії, в яких сьогодні опинився весь світ, стануть потужним поштовхом для розвитку творчих можливостей усіх вчителів!», - зазначили у закладі.

Фото: Укрінформ, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій в Facebook