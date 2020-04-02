Для допомоги українцям в Румунії в умовах пандемії COVID-19 створили групу в Facebook

Посольство України в Румунії повідомило про створення групи «Захист українців у Румунії» у мережі Facebook для допомоги громадянам України в умовах обмежень через пандемію COVID-19.

Про це йдеться на сайті диппредставництва.

«Долучайтеся до групи «Захист українців у Румунії» у мережі Facebook. У цій групі присутні громадяни України, які на даний час перебувають у Румунії, члени української громади, співробітники Посольства України у Румунії. У ній ми координуємо допомогу, підтримку та захист громадян України, які перебувають /проживають на території Румунії та планують повертатись в Україну в умовах запроваджених обмежень, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19», - зазначається у повідомленні.

Як додали в дипустанові, «для того, аби надати вам необхідне сприяння, повідомте Посольству України в Румунії, якої саме допомоги потребуєте шляхом заповнення наступної форми».

У повідомленні також нагадали контактну інформацію Посольства України в Румунії.

Зокрема, електронна адреса консульського відділу Посольства: consul_ro@mfa.gov.ua.

Телефон «гарячої лінії» Посольства (0040-21) 230-36-60 (у разі виникнення ситуацій, пов’язаних із загрозою життю чи загибеллю громадян України).

Сторінки Посольства в соціальних мережах:

Facebook: https://www.facebook.com/Ukr.Embassy.Romania/

Twitter: https://twitter.com/UKRinROU

У диппредставництві також звертають увагу українців на те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2020 року №241, громадяни України, які перебували за кордоном в країнах з підвищеним поширенням COVID-19, вважаються такими, що мали контакт з хворим на гостру респіраторну хворобу, і підлягають обов’язковій обсервації (ізоляції) протягом 14 днів після перетину державного кордону у спеціалізованих закладах, які визначаються Київською міською, обласними державними адміністраціями.

Крім того, на сайті Посольства також надано оперативну інформацію щодо заходів, які вживаються Румунією з протидії розповсюдженню COVID-19 (станом на 02.04.2020).

Згідно з даними Worldоmeter, у світі станом на 16:20 2 квітня зафіксовано 959 690 випадків COVID-19, з них 49 154 летальні, 203 013 людей одужали.

Станом на 10:00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.