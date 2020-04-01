Для допомоги українцям в Росії створили групу «Захист»

Для громадян України в Росії, які не можуть повернутися на Батьківщину в період обмеження регулярного міжнародного транспортного сполучення через пандемію COVID-19, створили групу «Захист» у Facebook.

Про це йдеться на сайті Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.

«Посольством України в Російській Федерації за дорученням Міністра закордонних справ створена група «Захист», до якої також входять усі консульські установи в країні перебування», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, у групі дипломати координують допомогу, підтримку та захист громадян України, які не можуть повернутися на Батьківщину в період обмеження регулярного міжнародного транспортного сполучення.

Також на сайті розміщено інформацію щодо COVID-19, яка може бути корисна для українських громадян в Росії.

Відповідно до звернення Міністра закордонних справ України, у дипустанові закликали всіх громадян України в Російській Федерації розглянути можливість тимчасово подовжити своє перебування в Російській Федерації.

У разі необхідності продовження дозволу компетентних властей на перебування в Російській Федерації в дипустанові попросили звертатися до відповідних територіальних органів МВС РФ з питань міграції і розмістили посилання на роз'яснення МВС РФ.

Водночас зазначається: «На даний час поки ще залишається можливість в’їхати на територію України автомобільним транспортом, де це дозволено. Для побудови маршруту, будь ласка, скористайтесь картою на сайті Державної прикордонної служби України. Звертаємо увагу, що пішохідні пункти пропуску на українсько-російському кордоні тимчасово не працюють».

«Ми знаємо, що багато з вас бажають повернутись на Батьківщину і в межах своїх можливостей робили, робимо і будемо робити все, щоб захистити вас та допомогти», - зазначили в дипустанові.

У повідомленні також нагадується про необхідність дотримуватись режиму самоізоляції після повернення додому. Більш докладно про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України за посиланням.

«Слідкуйте за нашими оголошеннями на сайті Генерального консульства та у мережі Facebook, а також рекомендаціями подорожуючим на сайті МЗС України та вебресурсі «Поради подорожуючим від Консульської служби України», - зазначається на сайті Генконсульства.

В Україні станом на 10:00 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Фото: DPA