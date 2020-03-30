Для допомоги українцям в Ісландії та Фінляндії створили Тelegram-канал та групу в Facebook

Посольство України в Фінляндії та Ісландії для допомоги українцям, яким не вдалося повернутися з Ісландії та Фінляндії, створило Тelegram-канал та групу в Facebook.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Facebook.

«Для полегшення комунікації з нашими громадянами, які не змогли вчасно повернутися в Україну та залишаються на території Фінляндії або Ісландії, Посольством створено Тelegram-канал «Захист у Фінляндії та Ісландії». Ми розуміємо, що ви потрапили в скрутне становище і в межах наших можливостей робили, робимо і будемо робити все, щоб захистити вас та допомогти. Шукайте канал Посольства в Тelegram за посиланням: https://t.me/zakhystFinland», - йдеться у дописі.

В диппредставництві також запросили «громадян України, які наразі перебувають на території Фінляндії або Ісландії, приєднатися до групи «Захист українців в Фінляндії та Ісландії» в Facebook.

Як зауважили в посольстві в соцмережі, у групі «ми координуємо допомогу, підтримку та захист громадян України, які не можуть повернутися на Батьківщину в період обмеження регулярного міжнародного транспортного сполучення». Як повідомляється, у цій групі присутні як українці, які «застрягли» в Фінляндії та Ісландії, так і члени української громади у Фінляндії та Ісландії та співробітники Посольства.

«У цій групі ви можете розмістити свій пост з описом:

- своєї проблеми та опис підтримки, яка вам необхідна, з хештегом #ПотребуюДопомоги (для громадян України, які не можуть повернутися додому та потребують допомоги);

- пропозиції допомоги тим громадянам, які опинилися в скрутному становищі з хештегом #МожуДопомогти (для членів української громади, які можуть допомогти, - від інформації та поради до допомоги з поселенням чи іншими потребами)», - йдеться у дописі.

Зазначається, що дипломати також розміщуватимуть тут повідомлення про допомогу та координацію захисту громадян України.

Приєднатися до групи «Захист українців в Фінляндії та Ісландії» можна за посиланням: https://www.facebook.com/groups/229487871750984/.

Крім того, в посольстві повідомили важливу інформацію для тих українців, у яких закінчується термін законного перебування в Ісландії в період надзвичайного стану.

«На сайті Директорату імміграції Ісландії розміщено інформацію про те, що до іноземних громадян, які не змогли вчасно покинути територію Ісландії через поширення #COVID-19 до закінчення термінів законного перебування в країні, не буде застосовано жодних санкцій, у разі якщо вони звернуться до Директорату імміграції Ісландії», - зазначається на сторінці диппредставництва в Facebook.

З огляду на це громадяни України, які потребують продовження дозволу на перебування в Ісландії у зв’язку з тим, що їх авіарейси були скасовані, повинні невідкладно надіслати email англійською мовою на адресу Директорату імміграції Ісландії utl@utl.is з позначкою «Cancelled flight due to COVID-19», зазначивши також особисті дані. Детальніше про це та про роз’яснення Директорату імміграції Ісландії можна дізнатися в дописі посольства.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадки коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.

Фото: DPA