Карантин - час для розвитку: в Анкарі українці проводять творчі заняття онлайн
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Укрінформ
Українська громада в Анкарі започаткувала проведення групових занять з образотворчого мистецтва онлайн, аби проводити час з користю під час карантинних заходів.
Про це Укрінформу розповіла художниця, викладачка, мисткиня Анна Полат.
«Зараз дуже непростий час для усіх нас, настрій відповідний. Але і його варто проводити з користю. Образотворче мистецтво, як будь-яке мистецтво, - це своєрідні ліки для душі, можливість подолати ті панічні та депресивні настрої, які зараз притаманні багатьом. Це і корисно, і приємно», - розповіла про ідею проведення занять Анна Полат.
«Я раніше не дуже сприймала такий варіант, вважала, що живе спілкування викладача з учнями не замінити повноцінно інтернет-заняттями. Але життя диктує свої умови. На практиці ж виявилося, що це дуже наближений варіант до реального заняття, нічого не втрачається», - поділилася художниця.
Фото: Анна Полат