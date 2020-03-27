Карантин - час для розвитку: в Анкарі українці проводять творчі заняття онлайн

Українська громада в Анкарі започаткувала проведення групових занять з образотворчого мистецтва онлайн, аби проводити час з користю під час карантинних заходів.

Про це Укрінформу розповіла художниця, викладачка, мисткиня Анна Полат.

«Зараз дуже непростий час для усіх нас, настрій відповідний. Але і його варто проводити з користю. Образотворче мистецтво, як будь-яке мистецтво, - це своєрідні ліки для душі, можливість подолати ті панічні та депресивні настрої, які зараз притаманні багатьом. Це і корисно, і приємно», - розповіла про ідею проведення занять Анна Полат.

Раніше заняття проходили двічі на тиждень в Українській спілці в Анкарі. Нині ж збиратися на заняття групами недоцільно, тому обрали віддалений варіант спілкування.

«Я раніше не дуже сприймала такий варіант, вважала, що живе спілкування викладача з учнями не замінити повноцінно інтернет-заняттями. Але життя диктує свої умови. На практиці ж виявилося, що це дуже наближений варіант до реального заняття, нічого не втрачається», - поділилася художниця.

За її словами, для занять обирають ті теми, які піднімуть настрій та дадуть змогу відволіктися, зокрема малювання акварельними фарбами у різних техніках. Наймолодшій учасниці онлайн-занять - 5 років.

Читайте також: Канадські пластуни запрошують на співи онлайн Як відомо, за минулу добу в Туреччині в результаті інфікування коронавірусом померло ще 16 людей, загальна кількість смертей склала 75. Випадків інфікування загалом - 3629. В країні введено посилені карнатинні заходи. Людям старшим 65 років та тим, хто має хронічні захворювання, виходити здому заборонено. Карантин у школах продовжено до 30 квітня.

Фото: Анна Полат