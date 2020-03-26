Українці в світі долучаються до міжнародної акції «Вірус без корони - Все буде добре»

Українці з різних країн світу приєднуються до міжнародної акції підтримки в часи пандемії COVID-19 «Вірус без корони - Все буде добре».

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла ініціаторка акції керівниця Українського центру кардинала Гузара в Угорщині Уляна Княгинецька.

«До нашого заклику-підтримки приєднались українці Угорщини, Іспанії, Канади, США, Туреччини, України», - зазначила Уляна Княгинецька.

Вона розповіла про те, як виникла ідея акції. «Я і моя родина з вересня минулого року тимчасово переїхали до Іспанії.13 березня уряд Іспанії оголосив карантин і ввів обмеження пересування громадян країною до 13 квітня. Цього ж дня о 20:00 жителі Іспанії вийшли на свої балкони, тераси і аплодували. У такий спосіб вони віддали шану і висловили подяку медикам, які вдень і вночі рятують людей від COVID-19. А на підтримку одне одного на іспанських балконах і вікнах були виставлені дитячі малюнки з символом веселки. Щоденна подяка і підтримка жителів Іспанії, солідарність і єдність мене вразила до сліз! А вже наступного дня, 14 березня, на своїй сторінці у Facebook я розмістила заклик-підтримку до української громади Угорщини приєднатись до міжнародної акції», - поділилася Уляна Княгинецька.

Вона зазначила: «Ця акція з символом веселки, що зародилась в Італії, розповсюдилась по Іспанії, Португалії. На мій заклик дійшла до Угорщини, України, Туреччини, Канади і США».

За її словами, головна мета акції – підтримка людей в умовах пандемії COVID-19 та донесення необхідності залишатися вдома заради зменшення ризику захворіти на коронавірусну інфекцію.

«Головна мета міжнародної акції «Вірус без корони - Все буде добре» - це заклик і підтримка. Ми закликаємо залишатись вдома, одночасно підтримуємо одне одного! Мотивуємо одне одного, що ми подолаємо COVID-19 і все буде добре!», - зазначила Уляна Княгинецька.

Вона додала, що у рамках акції надійшло вже понад 70 малюнків. Сама ж акція «триватиме до перемоги над COVID-19».

Уляна Княгинецька закликала співгромадян серйозно ставитися до ситуації з COVID-19.

«Сьогоднішня ситуація у світі насторожує, спонукає нас задуматись і почати діяти! Якщо ми не віднесемось до COVID-19 відповідально, буде біда. Закликаю не бути легковажними! Від кожного з нас залежить перемога над вірусом COVID-19, від кожного з нас залежить життя людей. Єдиний порятунок - це карантин для всіх. Залишайтесь вдома! COVID-19 не переступить поріг вашого дому, якщо ви будете відповідальними! Борімося, підтримуймо і бережімо одне одного! Все буде гаразд!», - зазначила Уляна Княгинецька.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 становить 472 076 тисячі, про що свідчать дані Центру системних досліджені та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса. таном на 10:00 26 березня, за даними МОЗ, в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.

Фото: надані Уляною Княгинецькою