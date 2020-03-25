«Залишайся вдома»: українці в Абу-Дабі розпочали інформаційний флешмоб про Covid-19
Про це йдеться на сторінці школи в Facebook.
«Наші діти закликають: #ЗалишайсяВдома», - йдеться у дописі.
Як розповів координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов, це є ще одним шансом інформування світу про Covid-19.
«Громадо, наші діти мають унікальну можливість спілкуватися і з Україною, і з Еміратами з простим та ефективним закликом, що дозволить подолати вірусні часи: залишайтеся вдома! Давайте використовувати цей шанс інформування світу», - написав активіст у Facebook.
Він запропонував батькам попросити своїх дітей чи допомогти їм виконати малюнок, який дозволить запросити дорослих залишатись вдома, матиме зв'язок з Україною, ОАЕ та всіма близькими для кожного учасника країнами і супроводжуватиметься повідомленнями #ЗалишайсяВдома #StayHome.
Потім слід сфотографувати дітей з малюнками та надіслати свої світлини.
Як зазначається, географічні локації – необмежені.
«Разом ми переможемо!», - переконаний активіст.
Фото: Українська громадська рідна школа в Абу-Дабі в Facebook