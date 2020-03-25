«Залишайся вдома»: українці в Абу-Дабі розпочали інформаційний флешмоб про Covid-19

Учні Української громадської рідної школи в Абу-Дабі запустили флешмоб, метою якого є донести усім необхідність залишатися вдома, аби вберегтися від коронавірусу Covid-19.

Про це йдеться на сторінці школи в Facebook.

«Наші діти закликають: #ЗалишайсяВдома», - йдеться у дописі.

Як розповів координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов, це є ще одним шансом інформування світу про Covid-19.

«Громадо, наші діти мають унікальну можливість спілкуватися і з Україною, і з Еміратами з простим та ефективним закликом, що дозволить подолати вірусні часи: залишайтеся вдома! Давайте використовувати цей шанс інформування світу», - написав активіст у Facebook.

Він запропонував батькам попросити своїх дітей чи допомогти їм виконати малюнок, який дозволить запросити дорослих залишатись вдома, матиме зв'язок з Україною, ОАЕ та всіма близькими для кожного учасника країнами і супроводжуватиметься повідомленнями #ЗалишайсяВдома #StayHome.

Потім слід сфотографувати дітей з малюнками та надіслати свої світлини.

Як зазначається, географічні локації – необмежені.

«Разом ми переможемо!», - переконаний активіст.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 25 березня у світі зафіксовано 422 959 випадків зараження коронавірусом, з них 18 907 летальних, 109 144 особи одужали. В ОАЕ, згідно з Worldometers, станом на ранок 25 березня було підтверджено 248 випадків Covid-19, 45 осіб одужало, двое померли. В Україні наразі зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві.

Фото: Українська громадська рідна школа в Абу-Дабі в Facebook