Українська школа в Дубаї оголосила естафету-челендж для тих, хто на карантині

Українська школа в Дубаї оголосила естафету-челендж для тих, хто на карантині

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Укрінформ
Українська школа вихідного дня в ОАЕ «Софія» (м. Дубай) оголосила естафету-челендж для дітей, які знаходяться на вимушеному карантині.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директорка закладу Наталія Сердюк.

«У нас виникла ідея започаткувати естафету-челендж для діток, які зараз сидять вдома на вимушеному карантині. І ми би хотіли запропонувати цю ініціативу всім діткам, які вчаться в українських школах в Україні та закордоном», - зазначила директорка «Софії».

Мета цієї естафети - обмін цікавими ідеями, не пов’язаними з мобільними пристроями, а також заохочення дітей цікаво та весело проводити час.

У рамках естафети треба виконати завдання на відеокамеру, у кінці ролика кидається виклик наступному учаснику, а готове відео розміщується на сторінці Facebook.

За правилами флешмобу, викладеними на сторінці школи у Facebook, завдання обираються довільні: вірш, танець, малюнок, поробка, гра, будь-що (але не пов’язане з електронними пристроями), чим можна заохотити інших не нудьгувати вдома. Кожен сам собі обирає, яке завдання хоче виконати. У соцмережі викладається відео або фотографія із зазначенням імені наступних учасників.

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Наступним учасником обов’язково повинен бути теперішній чи колишній учень школи. Крім того, це може бути ще хтось із друзів, незалежно, де цей друг проживає і скільки йому років.

Якщо естафета не була прийнята протягом 36 годин, вона переходить до іншого учасника через коментар під дописом.

«Запрошуємо українські школи в Україні та за кордоном долучитися до цієї ініціативи», - зазначили в «Софії».

Як повідомлялося, в ОАЕ до 3 квітня введено дистанційне навчання у школах та університетах.

До кінця березня скасовано всі публічні заходи, зачинені нічні клуби та заборонений продаж кальяну.

На 4 тижні в ОАЕ заборонені релігійні збори для всіх конфесій, в тому числі - п'ятничні молитви у мусульман.

В Абу-Дабі та Дубаї закрили найвідоміші туристичні локації, серед яких Louvre Abu Dhabi, Global Village та Qasr Al Watan.

В Абу-Дабі зачинені всі кінотеатри та майже всі публічні пляжі, а публічні парки відновили свою роботу після дезінфекції.

В Дубаї, Фуджейрі та Аджмані закриті публічні парки, багато публічних пляжів, кінотеатри та ігрові зали. В Дубаї також не працюють спортзали.

За даними Міністерства охорони здоров'я і профілактики ОАЕ, станом на 18 березня в країні було підтверджено 113 випадків інфікування коронавірусом Covid-19. За даними МЗС, наразі в ОАЕ 2 громадян України проходять лікування, ще троє перебувають на карантині.

Фото, відео: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE у Facebook

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