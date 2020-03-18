Українська школа в Дубаї оголосила естафету-челендж для тих, хто на карантині

Українська школа вихідного дня в ОАЕ «Софія» (м. Дубай) оголосила естафету-челендж для дітей, які знаходяться на вимушеному карантині.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директорка закладу Наталія Сердюк.

«У нас виникла ідея започаткувати естафету-челендж для діток, які зараз сидять вдома на вимушеному карантині. І ми би хотіли запропонувати цю ініціативу всім діткам, які вчаться в українських школах в Україні та закордоном», - зазначила директорка «Софії».

Мета цієї естафети - обмін цікавими ідеями, не пов’язаними з мобільними пристроями, а також заохочення дітей цікаво та весело проводити час.

У рамках естафети треба виконати завдання на відеокамеру, у кінці ролика кидається виклик наступному учаснику, а готове відео розміщується на сторінці Facebook.

За правилами флешмобу, викладеними на сторінці школи у Facebook, завдання обираються довільні: вірш, танець, малюнок, поробка, гра, будь-що (але не пов’язане з електронними пристроями), чим можна заохотити інших не нудьгувати вдома. Кожен сам собі обирає, яке завдання хоче виконати. У соцмережі викладається відео або фотографія із зазначенням імені наступних учасників.

Наступним учасником обов’язково повинен бути теперішній чи колишній учень школи. Крім того, це може бути ще хтось із друзів, незалежно, де цей друг проживає і скільки йому років.

Якщо естафета не була прийнята протягом 36 годин, вона переходить до іншого учасника через коментар під дописом.

«Запрошуємо українські школи в Україні та за кордоном долучитися до цієї ініціативи», - зазначили в «Софії».

Як повідомлялося, в ОАЕ до 3 квітня введено дистанційне навчання у школах та університетах.

До кінця березня скасовано всі публічні заходи, зачинені нічні клуби та заборонений продаж кальяну.

На 4 тижні в ОАЕ заборонені релігійні збори для всіх конфесій, в тому числі - п'ятничні молитви у мусульман.

В Абу-Дабі та Дубаї закрили найвідоміші туристичні локації, серед яких Louvre Abu Dhabi, Global Village та Qasr Al Watan.

В Абу-Дабі зачинені всі кінотеатри та майже всі публічні пляжі, а публічні парки відновили свою роботу після дезінфекції.

В Дубаї, Фуджейрі та Аджмані закриті публічні парки, багато публічних пляжів, кінотеатри та ігрові зали. В Дубаї також не працюють спортзали.

За даними Міністерства охорони здоров'я і профілактики ОАЕ, станом на 18 березня в країні було підтверджено 113 випадків інфікування коронавірусом Covid-19. За даними МЗС, наразі в ОАЕ 2 громадян України проходять лікування, ще троє перебувають на карантині.

Фото, відео: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE у Facebook