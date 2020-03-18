Українська школа в Барселоні організувала дитячий флешмоб #всебудедобре!

Українська школа iм. Т. Шевченка в Барселоні оголосила про проведення на період карантину через коронавірус Covid-19 дитячого флешмобу #всебудедобре!

Про це йдеться на сторінці закладу в Facebook.

«Підтримуємо Дитячий флешмоб #всебудедобре! Кожного дня, доки триває карантин в Іспанії, ми будемо публікувати один малюнок учнів нашої школи, які вони намалювали для Вас!», - йдеться у дописі.

Своїми малюнками діти у кольорах висловлюють підтримку і сподівання на те, що все погане минеться.

Як повідомляють ЗМІ, аналогічний дитячий флешмоб «Tutto andrà bene» (Все буде добре) проходить також в Італії. Шляхом цієї ініціативи батьки хочуть запустити хвилю позитиву і додати фарб у тій ситуації, яка склалася в країні через розповсюдження коронавірусу Covid-19.

Як зазначається на сторінці школи, на період карантину заклад перейшов на навчання в режимі онлайн. «Ми прийняли рішення продовжувати навчання в режимі онлайн. Наша школа працює! Всі наші вчителі активно працюють над підготовкою уроків, вибирають найбільш прийнятні форми роботи онлайн. У деяких групах WhatsApp вже розпочалися уроки та завдання», - розповіли у школі.

Як зазначається, в цьому режимі заклад буде працювати до того моменту, поки не буде прийнято рішення про скасування обмежень в Іспанії. Поки що це до 27 березня.

Українська школа iм. Тараса Шевченка в Барселоні - перша українська школа для дітей які живуть в Барселоні. Заснована у 2006 році.

Фото: Українська школа iм. Т. Шевченка / Escola ucraïnesa Taràs Xevtxenko -BCN у Facebook