Українська суботня школа «Лідер» в іспанській Мурсії апробувала дистанційне навчання

Українська суботня школа «Лідер» м. Мурсія на період запровадженого в Іспанії карантину через коронавірус Covid-19 апробувала дистанційне навчання.

Про це йдеться на сторінці школи у Facebook.

«Ми це змогли! Онлайн-освіта протестована і працює! Мова про нові виклики перед суспільством і нами, про нові навички, компетенцію, бажання вчити і вчитися! Адже через чітко визначену кількість субот навчального року та стиснуті програми в умовах української суботньої школи за кордоном ми не можемо дозволити собі розкіш «карантину без навчання», - написала голова Асоціації українців регіону Мурсія і засновниця Української суботньої школи «Лідер» Лариса Пономаренко.

Вона висловила безмежну повагу педколективу за чітку організацію навчального процесу, батькам - за підтримку інноваційних ідей, а учням – подяку за бажання і вміння вчитися.

У свою чергу, викладачка школи Євгенія Гладких розповіла про успішний старт відеоуроків. «Минулої суботи був дебют по відеоуроках. Здається, вийшло непогано. Я продивилися кількість переглядів цих відео і, за моїми підрахункам, всі передивилися мої уроки, а дехто і неодноразово. Більшість вже здала мені домашнє завдання, що не може не тішити», - розповіла викладачка на сторінці школи.

Вона заохотила учнів звертатися до вчителів із запитаннями чи пропозиціями. «Ми любимо, коли нас запитують. Адже ваша цікавість – наше натхнення, а життя – постійне навчання. Ми - разом. Хоч під час карантину, хоч після нього», - написала Євгенія Гладких.

За її словами, наразі «геть усі вчителі, учні та їхні батьки не можуть ходити до навчальних закладів», але не слід забувати: карантин - це не канікули, а тимчасове домашнє навчання, у якому можна знайти свої переваги.

«У наші прогресивні часи карантином можна навіть скористатися. Наприклад, задля того, щоб засвоїти нове, «підтягнути» деякі «прогалини», згадавши вивчене ще раз. Можна поглибити знання з тих тем, на які раніше не вистачало часу. Є можливість просто прочитати нову книжку», - навела приклади вичкладачка.

На її думку, серед унікальних можливостей, які дає карантин, - пристосувати навчання під власний біоритм; шанс скористатися тим, що ніхто від роботи не відволікає; нагода передивитися освітні фільми тощо.

«Отже, розслаблятися не можна. Не будемо втрачати ритму в навчанні, не забудьмо все те, що довго здобувалося спільними зусиллями. Бо, як кажуть відомі коучі, - головне не стати кращим за інших, а бути кращим за себе вчорашнього», - зауважила Євгенія Гладких.

Як повідомлялося, в Іспанії станом на 17 березня було підтверджено 11 178 випадків зараження коронавірусом, 491 людина померла.

Найбільша кількість хворих зареєстрована у Мадриді – 4 871 випадків. Проте, в іспанській столиці також зафіксований найвищий процент з вилікування людей – 19%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 186 975 інфікованих осіб, з них одужали - 80 842 осіб, померли – 7 477.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині.

Фото: Таня Аврамиди‎, Larysa Ponomarenko‎ у Facebook