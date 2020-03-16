В Україні запускають щоденну трансляцію відеоуроків і онлайн-курсів для школярів

З 17 березня ТРК Рада та YouTube-канал Міністерства освіти запускають щоденну трансляцію безкоштовних відеоуроків і онлайн-курсів для школярів.

Про це повідомляє політична партія "Слуга народу" в Facebook.

"До уваги батьків, чиї діти навчаються в школах! ТРК Рада та YouTube-канал Міністерства освіти від завтра запускають щоденну трансляцію безкоштовних відеоуроків і онлайн-курсів для школярів. Ініціатива розрахована насамперед на старшокласників. Вибір предметів також. Це українська мова та література, англійська мова, історія, математика й біологія – дисципліни, які потрібні дітям для складання ЗНО цього року", - йдеться у повідомленні.

Голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зауважив, що усі вони базуються на програмі попередніх класів, а тому всі школярі зможуть знайти для себе корисну інформацію і без проблем продовжити навчання.

Зазначається, що у вихідні дні кількість онлайн-уроків збільшиться. Відеокурси надаватимуть найбільші провайдери онлайн-освіти в Україні. Графік випусків буде відомо зовсім скоро.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.