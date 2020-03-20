Союз українців Румунії відклав усі культурно-просвітницькі заходи через коронавірус

Союз українців Румунії (СУР) тимчасово відклав усі заплановані на березень культурно-просвітницькі заходи через коронавірус.

Про це йдеться в оголошенні на сторінці СУР у Facebook.

«З самого початку, враховуючи рекомендації влади, провід Союзу українців Румунії вирішив тимчасово відкласти усі культурно-просвітницькі заходи, заплановані на цей період, усвідомлюючи, що головним пріоритетом на сьогодні є безпека громадян. Так само, в залежності від подальших дій влади, будуть вжиті усі необхідні заходи», - йдеться в оголошенні.

Як зазначається, у нинішньому контексті – оголошенні надзвичайного стану в Румунії президентом Румунії Клаусом Йоганнісом через пандемію коронавірусу Covid-19 та з метою боротьби з поширенням цього вірусу Союз українців Румунії закликає неухильно дотримуватись усіх правил, що випливають з цього стану, та до раціональних та відповідальних дій задля обмеження поширення вірусу.

У СУР нагадали, що влада Румунії розробила плани по боротьбі з новим коронавірусом, засновані на чотирьох сценаріях його поширення, з конкретними та своєчасними заходами. «Але, щоб легше пережити цей період, ми мусимо усвідомити, наскільки важливим є дотримання усіх рекомендацій органів державної влади, та інформування з офіційних джерел, уникнення або обмеження до мінімуму контактування з людьми та виконання рекомендованих засобів захисту», - зауважили в СУР.

В Союзі українців Румунії також нагадали про необхідність профілактичних заходів для зменшення ризику захворіти на Covid-19, та додали, що актуальну інформацію українською мовою про Covid-19 можна, зокрема, знайти на Української редакції Всесвітньої служби Радіо Румунія.

Як повідомлялося, Румунія з 16 березня запровадила надзвичайний стан в умовах пандемії коронавірусу.

На сайті МЗС України також повідомляється, що, крім того, з 12 березня призупинено діяльність низки пунктів пропуску на кордоні Румунії з Сербією, Угорщиною, Болгарією, Молдовою і з Україною (Sighetu Marmatiei).

Призупинено авіа- , залізничне та автомобільне пасажирське сполучення з Італією та Іспанією.

Оператори авіакомпаній зобов’язані не допускати на посадку іноземців, які прибувають до Румунії транзитом з Італії, Китаю, Ірану та Південної Кореї.

Доступ іноземних громадян, які приїжджають до Румунії з Італії, Китаю, Ірану, Південної Кореї буде дозволено лише за обов’язкової умови карантину чи самоізоляції, залежно від обставин (вищезазначені обмеження стосуються, також, морського та річкового транспорту).

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Скасовано заняття у навчальних закладах.

Забороняється проведення публічних заходів, кількість учасників яких перевищує 1000 осіб. Публічні заходи за участі меншої кількості осіб, можливо буде організовувати після отримання дозволу від місцевих управлінь охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Worldometers, станом на 20 березня зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа видужали, 10 047 загинули.

Фото: АА, Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook