Українців у В’єтнамі попередили про фейкові сторінки офіційних установ у соцмережах

Посольство України у В’єтнамі попередило українців про появу в соціальних мережах фейкових сторінок державних установ, які містять неправдиву інформацію, зокрема, про ситуацію з коронавірусом в країні.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Шановні громадяни, просимо звернути увагу, що в соціальних мережах з’являються сторінки – дублікати псевдо офіційних сторінок державних установ В’єтнаму, зокрема Міністерства охорони здоров’я. За поширення неправдивої інформації у В’єтнамі в умовах епідеміологічного стану передбачена досить висока адміністративна та кримінальна відповідальність. Офіційна сторінка МОЗ В’єтнаму (в’єт. мова) тут: https://ncov.moh.gov.vn/», - йдеться у дописі.

Дипломати закликали не лякатися інформації в’єтнамською: за їх словами, «сторінка дає уявлення, принаймні в цифрах, про епідеміологічну ситуацію в країні». Також можна скористатись автоматичним перекладом Google Translate для розуміння текстів.

Як зазначається, на сайті інформація оновлюється щонайменше 4 рази упродовж дня.

Принагідно у посольстві повідомили, що станом на 09:00 16 березня у В’єтнамі було виявлено 57 випадків захворювання на Covid-19. Серед них було вилікувано 16 випадків.

Випадки виявлені в таких провінціях: Вінь Фук (11); Місто Хошімін (08); Хан Хоа (01); Тхань Хоа (01); Ханой (11); Нінь Бінь (01); Куанг Нінь (05); Лао Кай (02); Да Нанг (03); Куанг Нам (03); Бінь Туан (09).

У посольстві закликали українців бути обережними та уважними.

Станом на вечір 17 березня у В’єтнамі, згідно з інформацією на офіційному сайті МОЗ країни, було виявлено 66 випадків зхворювання на Covid-19, одужали 16 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 189 тисяч інфікованих осіб, з них одужали - понад 80 тисяч осіб, померли понад 7 500.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині.