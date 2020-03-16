Український музей в Нью-Йорку скасував усі заходи через коронавірус

Український музей у Нью-Йорку днями оголосив про закриття галерей, припинення усіх програм і скасування запланованих заходів через коронавірус.

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

«Шановні відвідувачі Українського музею! Через посилення занепокоєння щодо розповсюдження Covid-19 та прагнучи прислухатися до політичних рекомендацій та вказівок, які видаються посадовими особами системи охорони здоров'я щодо обмеження поширення Covid-19, Український музей закриває свої галереї та припиняє всі програми починаючи з суботи, 14 березня 2020 року. Майбутні курси та майстер-класи з народної творчості припиняють свою дію негайно», - йдеться у дописі.

Як зазначається, усі, хто бажає повернути гроші за реєстрацію в програмах, можуть звернутися до музею за номером 212-228-0110.

Наголошується, що ці запобіжні заходи є в інтересах суспільної безпеки. «Український музей продовжуватиме уважно стежити за ситуацією та рекомендаціями посадових осіб охорони здоров’я та публікуватиме оновлення щодо статусу музею електронною поштою, на нашому вебсайті та у соціальних мережах», - зазначається у дописі.

Повідомляється, що у разі виникнення запитань охочі можуть звертатися до Українського музею за номером (212) 228-0110.

«Ми дуже цінуємо вірність та підтримку наших відвідувачів, членів та друзів і дякуємо вам за розуміння, коли ми працюємо разом, щоб найкраще обслуговувати нашу громадськість та співробітників у цей складний час. Ми сподіваємось побачити вас незабаром в Українському музеї!», - зазначили в повідомленні адміністрація музею та Опікунська рада.

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Зокрема, в музеї був скасований концерт відомої піаністки українського походження Юліани Осінчук, запланований на 15 березня.

«Відповідно до політичних рекомендацій та вказівок, виданих у місті Нью-Йорк (штат Нью-Йорк), та Міністерством охорони здоров’я та соціальних служб США щодо поширення Covid-19, Український музей переглядає свою політику проведення публічних заходів. Таким чином, музей та відділення 113 Союзу українок Америки (UNWLA) з жалем вирішили, що в інтересах безпеки нашої громади доцільно скасувати концерт Юліани Осінчук. Ми сподіваємось відкласти концерт на більш пізню дату», - йдеться у дописі.

Скасовано також оголошені на березень майстер-класи з писанкарства тощо.

На сайті Департаменту охорони здоров’я міста Нью-Йорк зазначається, що станом на 15:00 15 березня в місті було підтверджено 329 випадків захворювання на коронавірус, а загалом у штаті Нью-Йорк – 729 випадків.

Як повідомлялося, за останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, наразі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.

В Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Фото: Ukrainian Museum у Facebook