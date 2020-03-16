У США починають тестувати вакцину від коронавірусу
Про це повідомляє AP.
«Перший учасник клінічних випробувань вакцини проти нового коронавірусу отримає експериментальну дозу цього понеділка. Національний інститут здоров’я фінансує це випробування, яке проводитиметься в дослідницькому центрі Kaiser Permanente Washington Health Research Institute у місті Сіетлі», - йдеться у повідомленні.
Американські медичні чиновники заявляють при цьому, що для повного затвердження будь-якої потенційної вакцини потрібно буде від 12 до 18 місяців.
Всього у випробуваннях візьмуть участь 45 волонтерів віком від 18 до 55 років. Вони будуть отримувати різні дози вакцини, розробленої біотехнологічною компанією Moderna, що базується у штаті Массачусетс, а також Національними інститутами охорони здоров’я США (NIH).
Крім того, повідомляється також про можливий початок в квітні клінічних випробувань антикоронавірусної вакцини, розробленої американською компанією Inovio Pharmaceuticals, в Університеті Пенсільванії і випробувальному центрі в Канзас-сіті. У випробуваннях візьмуть участь кілька десятків добровольців.
За останніми даними, по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6513, одужали - 77 257.