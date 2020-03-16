У США починають тестувати вакцину від коронавірусу

Клінічні випробування вакцини проти коронавірусу SARS-Cov-2 почнуться цього понеділка в США, в місті Сіетл, на першому пацієнту.

Про це повідомляє AP.

«Перший учасник клінічних випробувань вакцини проти нового коронавірусу отримає експериментальну дозу цього понеділка. Національний інститут здоров’я фінансує це випробування, яке проводитиметься в дослідницькому центрі Kaiser Permanente Washington Health Research Institute у місті Сіетлі», - йдеться у повідомленні.

Американські медичні чиновники заявляють при цьому, що для повного затвердження будь-якої потенційної вакцини потрібно буде від 12 до 18 місяців.

Всього у випробуваннях візьмуть участь 45 волонтерів віком від 18 до 55 років. Вони будуть отримувати різні дози вакцини, розробленої біотехнологічною компанією Moderna, що базується у штаті Массачусетс, а також Національними інститутами охорони здоров’я США (NIH).

Крім того, повідомляється також про можливий початок в квітні клінічних випробувань антикоронавірусної вакцини, розробленої американською компанією Inovio Pharmaceuticals, в Університеті Пенсільванії і випробувальному центрі в Канзас-сіті. У випробуваннях візьмуть участь кілька десятків добровольців.

За останніми даними, по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6513, одужали - 77 257.