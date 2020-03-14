СКУ засуджує діалог з російськими найманцями на Донбасі

Світова українська громада вкрай негативно ставиться до пропозиції почати офіційний діалог між Україною та представниками російських найманців на Донбасі.

Про це йдеться у заяві Світового конгресу українців, розміщеній на офіційній сторінці організації у мережі Facebook.

“Світовий конгрес українців вважає неприпустимим рішення Тристоронньої контактної групи щодо створення Консультативної ради за участі представників ОРДЛО на рівні з офіційними представниками України. Ми вчергове наголошуємо на неможливості прямих перемовин з лідерами підконтрольних Росії терористичних організацій так званих Донецької та Луганської Народних Республік”, - заявили в СКУ.

На переконання української організації “такі домовленості, фактично, затверджують риторику РФ щодо «внутрішнього конфлікту в Україні» та звільняють країну-агресора від будь-якої відповідальності за криваву війну на Донбасі”.

“Подібні домовленості, у разі остаточного ухвалення 25 березня, легітимізують сили закордонної окупації в Україні, нашкодять суверенності української держави та можуть призвести до розбрату всередині країни – чого й добивається Росія”, - зауважили в Конгресі.

В СКУ звернули увагу, що Росія “як країна-агресор згідно з принципами міжнародного права несе повну відповідальність за війну на Донбасі, відбудову зруйнованого війною регіону та деокупацію суверенної території України, Донбасу та Автономної Республіки Крим”.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.