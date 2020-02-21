В СКУ закликали притягнути до відповідальності винних у розстрілі Небесної Сотні

В Світовому конґресі українців (СКУ) та діаспорі вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та закликали покарати винних у їх загибелі.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

Як зазначили в Світовому конґресі українців, 20 лютого 2020 р. українці всього світу об’єднуються у вшануванні пам’яті мирних неозброєних протестувальників, яких пам’ятають як Героїв Небесної Сотні, які відстоювали свободу, гідність та європейські прагнення українського народу і котрих було жорстоко розстріляно в центрі Києва.

Зауважується, що трагічні події на Майдані Незалежності шість років тому, 18-20 лютого, започаткували нову еру в історії незалежної України, яка була змушена знову захищати свій суверенітет, демократію та територіальну цілісність від іноземного агресора. Адже, не змігши підкорити український народ, Російська Федерація незаконно окупувала Кримський півострів і місто Севастополь та вторглась у Донецьку та Луганську області на сході України.

«Сьогодні український народ продовжує йти шляхом реформ і євроатлантичної інтеграції та надалі відданий тим принципам і цінностям, за які Герої Небесної Сотні заплатили своїми життями в ті вирішальні дні лютого. Світовий конґрес українців та 20-мільйонна українська діаспора, яку він представляє, вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні та вимагають притягнути до відповідальності винних у цьому злочині», - йдеться у заяві.

Як зазначили в СКУ, «послідовно обстоюючи ці вимоги у зверненнях та зустрічах з представниками українських та міжнародних інституцій, ми закликаємо світову спільноту визнати Революцію Гідності - один із ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи – історичною подією та не піддаватися провокаціям російської дезінформації, спрямованим на її дискредитацію».

В СКУ зауважили: в ті буремні й криваві дні 2014 року Україна довела, що варто відважно відстоювати свою гідність та свободу, «і сьогодні, щодня протидіючи гібридній агресії Російської Федерації, український народ продовжує захищати цінності, за які віддали свої життя Герої Небесної Сотні, — гідність, демократію, рівність та верховенство права».

«Нехай же посвята Героїв Небесної Сотні, усіх Героїв Революції Гідності та відважних захисників України буде постійним нагадуванням про крихкість миру, прав людини, верховенства закону та безпеки. Їхня віра та впевненість у невід’ємному праві українського народу на гідне і вільне життя продовжують надихати кожного з нас працювати до остаточної перемоги», – заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Представництво Світового конґресу українців в Україні долучилося до вшанування пам'яті та панахиди за загиблими Героями Небесної сотні. Відповідні світлини розміщено на сторінці СКУ у Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Фото: Укрінформ; Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook