У Нідерландах проходить виставка української художниці

Виставка картин під назвою «Барви» української художниці Ганни Капрош проходить у Гаазі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Імпресивні та емоційні полотна 34-річної художниці можна побачити у Посольстві України в Нідерландах. Загалом представлено 15 творів, написаних з 2014 року.

«Є роботи, написані в Нідерландах. Наприклад, спогади про те, коли я їздила в Карпати з художниками, там малювали. Це така ностальгія за Карпатами, за Львовом, за Україною. Тож, вийшла така виставка, яка називається «Барви», - ділиться Капрош.

Мисткиня розповіла, що малює з дитинства. За словами художниці, її творчий шлях почався в 11 років з відвідин художньої школи. Потім були коледж, академія і перші конкурси та виставки - зокрема у Швейцарії, Нідерландах, Італії, Словаччині, Китаї, Польщі та, звичайно, в Україні.

Три роки тому разом з чоловіком Ганна переїхала до Нідерландів. Подружжя мешкає неподалік від Амстердаму.

«Мій чоловік – інженер. Два художники в сім’ї – це було б дуже складно», - жартує мисткиня.

Ганна Капрош також показала каталог «Львівський осінній салон 2018», в якому разом з роботами інших знаних українських художників та митцями з-за кордону була опублікована її робота під назвою «Після обіду у Вондельпарку», написана в Нідерландах.

Художниця не лише пише картини: мисткиня розповіла, що за часів навчання у Львівському державному коледжі декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша відбулося її перше знайомство з глиною.

Уся родина Ганни дуже творча. Мисткиня каже, що її мати вишивала, а бабуся полюбляла ткати.

«Коврик від моєї бабусі Ганни, який вона виткала для кожного внука і подарувала нам, - тепер мій оберіг, який завжди зміною. Мамуся моя вишивала, і вся хатинка була прикрашена вишивкою», - каже художниця.

Виставка Ганни Капрош триватиме впродовж лютого-березня 2020 року.

Фото: Ірина Драбок, Укрінформ