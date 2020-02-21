У Нідерландах проходить виставка української художниці
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
«Є роботи, написані в Нідерландах. Наприклад, спогади про те, коли я їздила в Карпати з художниками, там малювали. Це така ностальгія за Карпатами, за Львовом, за Україною. Тож, вийшла така виставка, яка називається «Барви», - ділиться Капрош.
Три роки тому разом з чоловіком Ганна переїхала до Нідерландів. Подружжя мешкає неподалік від Амстердаму.
«Мій чоловік – інженер. Два художники в сім’ї – це було б дуже складно», - жартує мисткиня.
Художниця не лише пише картини: мисткиня розповіла, що за часів навчання у Львівському державному коледжі декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша відбулося її перше знайомство з глиною.
Уся родина Ганни дуже творча. Мисткиня каже, що її мати вишивала, а бабуся полюбляла ткати.
«Коврик від моєї бабусі Ганни, який вона виткала для кожного внука і подарувала нам, - тепер мій оберіг, який завжди зміною. Мамуся моя вишивала, і вся хатинка була прикрашена вишивкою», - каже художниця.
Виставка Ганни Капрош триватиме впродовж лютого-березня 2020 року.
Фото: Ірина Драбок, Укрінформ