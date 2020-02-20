Сьогодні – 326 років з дня смерті автора рецепту «віденської кави» українця Юрія Кульчицького

20 лютого виповнюється 326 років з дня смерті Юрія Франца Кульчицького (1640-1694), українського шляхтича, підприємця, мемуариста, героя «Віденської відсічі» 1683 року, а також автора рецепту «віденської кави».

Про це нагадує Укрінформ.

Юрій Франц Кульчицький народився на Львівщині. Працював перекладачем у Білгородській (поблизу Одеси) Орієнтальній торговельній компанії. Крім української та польської знав німецьку, угорську, румунську, турецьку мови.

Він є автором спогадів «Розповідь очевидця, який у турецькій формі перейшов через ворожий табір і, повернувшись назад, першим приніс звістку» (опубл. у 1684 році, німецькою мовою у Відні). У них розповів факт із своєї біографії про передачу до обложеного турецькими завойовниками Відня звістки, що військо польського короля Яна ІІІ Собеського та українські козаки йдуть на допомогу. Це змінило хід битви, турків було розгромлено.

Кульчицький – ймовірний перекладач німецькою мовою «Листа запорожців до султана», який поширювався серед охоронців міста.

Широкому загалу Кульчицький відомий як власник однієї з перших віденських кав’ярень та автор рецепту «віденської кави». У Відні у 1885 році йому спорудили пам’ятник, одна з вулиць міста названа його ім’ям.