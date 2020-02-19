Усі українці та іноземці, яких евакуюватимуть, прибули в аеропорт Уханя – посольство

Усі громадяни України та іноземці, які спецрейсом будуть евакуйовані в Україну 19 лютого, вже прибули до терміналів міжнародного аеропорту міста Ухань.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Китаї.

«Усі громадяни України й іноземці, які будуть евакуйовані, вже доставлені до міжнародного аеропорту м.Ухань. Розпочалася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс авіакомпанії SkyUp», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадян України та іноземців, які будуть евакуйовані, у тому числі з найвідаленіших куточків провінції Хубей, до міжнародного аеропорту Тяньхе у місті Ухань доправили автобусами.

Як зазначили у диппредставництві, «на виконання рішення Уряду України, Посольство, в межах компетенції, завершило всі підготовчі заходи по вивезенню громадян України з міста Ухань та інших міст провінції Хубей».

Повідомляється, що в евакуаційному списку 48 громадян України та 29 іноземців.

На сайті посольства також розміщене відео з аеропорту Уханя.

За інформацією посольства, пасажири українського рейсу в обов’язковому порядку проходять санітарний контроль на предмет виявлення ознак захворювання на коронавірус.

У посольстві повідомили, що усі пасажири, які вилітають в Україну, вже знаходяться на борту літака і готові до польоту. Українські медики завершують інструктаж евакуйованих.

За інформацією на сторінці українського диппредставництва, о 00:30 (20 лютого 2020 р.) за місцевим часом літак з евакуйованими українцями та іноземцями на борту вилетів з аеропорту м.Ухань в Україну. У посольстві нагадали, що по прильоту в Україну евакуйованих, екіпаж та медичний персонал розмістять на 14-денну обсервацію як обов’язковий протиепідемічний захід, і побажали усім комфортного і спокійного перельоту.

Як повідомлялося, Україна отримала дозвіл на здійснення польоту спецрейсом з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії на коронавірус, аби доставити українців, які знаходяться там, додому.

Літак спеціального рейсу вилетів із Києва о 2:50 ночі 19 лютого та повернеться до України 20 лютого о 8 ранку.

Як повідомив у Twitter Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом.

У Міністерстві внутрішніх справ України нагадали, що український літак, окрім українців, забере також громадян Ізраїлю, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Панами та інших країн.

У свою чергу голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що всі правоохоронні структури, зокрема МВС, Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС готові до виконання своїх завдань за призначенням, починаючи із зустрічі, супроводу, забезпечення охорони місця проведення обсервації.

"У районі цього місця буде розгорнутий оперативний штаб, який буде координувати дії всіх органів, залучених до заходів із забезпечення обсервації", – додав він.

Як повідомлялось, рейс для евакуації громадян з Уханя переносився кілька разів.

Фото: china.mfa.gov.ua