Світовий конґрес українців оголосив конкурс на створення нового логотипу

Світовий конґрес українців оголосив конкурс на створення нового логотипу

Укрінформ
Світовий конґрес українців (СКУ) оголосив конкурс на створення нового логотипу організації.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Запрошуємо креативних графічних дизайнерів взяти участь у конкурсі для створення нового логотипу СКУ! У рамках ребрендингу Світовий конґрес українців (СКУ) створює новий логотип, який би віддзеркалював цінності та місію організації, мав самобутній дизайн, а також запам’ятовувався», - зазначається у повідомленні.

Детальніше про умови конкурсу йдеться на сайті СКУ. Зокрема, зазначається, що новий логотип СКУ повинен бути простим, сучасним, яскравим та інноваційним, має привертати увагу до СКУ, відображати його місію – об'єднувати українців незалежно від місця їхнього проживання, а також мету – підтримувати та захищати Україну та український народ у всьому світі. Він повинен добре сприйматися як неукраїнською глобальною політичною аудиторією, так і українською аудиторією в Україні та в діаспорі.

Логотип повинен включати назву СКУ англійською та українською мовами (Ukrainian World Congress/Світовий конґрес українців), має бути легко впізнаваним та відбивати українські символи/ідентичність.

«Запрошуємо до участі в конкурсі приватних осіб, компанії, професіоналів та аматорів», - зазначили в СКУ.

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Повідомляється, що переможець конкурсу отримає грошову винагороду в сумі 1 тис. канадських доларів.

В СКУ просять до 1 березня 2020 р. надіслати пропозиції логотипу високої якості разом з письмовим описом дизайну та повною контактною інформацією на електронну адресу uwc@ukrainianworldcongress.org, вказавши в темі листа «Новий логотип СКУ».

Детальніше про умови конкурсу можна дізнатися тут.

Нагадується, що Світовий конґрес українців (СКУ), заснований у 1967 р., є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців у понад 60 країнах. У 2003 р. СКУ був визнаний Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом та в 2018 р. набув статусу учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи.

Фото: sites.google.com

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