Світовий конґрес українців оголосив конкурс на створення нового логотипу

Світовий конґрес українців (СКУ) оголосив конкурс на створення нового логотипу організації.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Запрошуємо креативних графічних дизайнерів взяти участь у конкурсі для створення нового логотипу СКУ! У рамках ребрендингу Світовий конґрес українців (СКУ) створює новий логотип, який би віддзеркалював цінності та місію організації, мав самобутній дизайн, а також запам’ятовувався», - зазначається у повідомленні.

Детальніше про умови конкурсу йдеться на сайті СКУ. Зокрема, зазначається, що новий логотип СКУ повинен бути простим, сучасним, яскравим та інноваційним, має привертати увагу до СКУ, відображати його місію – об'єднувати українців незалежно від місця їхнього проживання, а також мету – підтримувати та захищати Україну та український народ у всьому світі. Він повинен добре сприйматися як неукраїнською глобальною політичною аудиторією, так і українською аудиторією в Україні та в діаспорі.

Логотип повинен включати назву СКУ англійською та українською мовами (Ukrainian World Congress/Світовий конґрес українців), має бути легко впізнаваним та відбивати українські символи/ідентичність.

«Запрошуємо до участі в конкурсі приватних осіб, компанії, професіоналів та аматорів», - зазначили в СКУ.

Повідомляється, що переможець конкурсу отримає грошову винагороду в сумі 1 тис. канадських доларів.

В СКУ просять до 1 березня 2020 р. надіслати пропозиції логотипу високої якості разом з письмовим описом дизайну та повною контактною інформацією на електронну адресу uwc@ukrainianworldcongress.org, вказавши в темі листа «Новий логотип СКУ».

Детальніше про умови конкурсу можна дізнатися тут.

Нагадується, що Світовий конґрес українців (СКУ), заснований у 1967 р., є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців у понад 60 країнах. У 2003 р. СКУ був визнаний Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом та в 2018 р. набув статусу учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи.

Фото: sites.google.com