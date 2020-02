Українська стрічка «Якщо було завтра» отримала нагороду кінофестивалю в Лондоні

Український короткометражний фільм IF WE HAD TOMORROW («Якщо було завтра») став переможцем кінофестивалю London IFF 2020 у Лондоні в номінації «Найкраща операторська робота короткометражного фільму».

Про це йдеться на сайті кінофестивалю.

«Найкраща операторська робота короткометражного фільму: IF WE HAD TOMORROW», - заначається у списку переможців London IFF 2020 (London International Filmmaker Festival).

Церемонія нагородження переможців кінофестивалю відбулася 15 лютого. Високою нагородою було відзначено талановиту роботу українського оператора Євгена Кирея.

Режисерка стрічки Анастасія Євченко привітала знімальну команду і окремо Євгена Кирея із перемогою і подякувала йому за співпрацю. «Вітаю, командо IF WE HAD TOMORROW! Ми знов перемогли! Євгене Кирей, вітаю з перемогою в номінації «Найкраща операторська робота короткометражного фільму». Дякую за твоє художнє бачення, співпрацю та досвід. Ти чудова людина і дуже талановитий оператор», - написала режисерка в Facebook.

Стрічку IF WE HAD TOMORROW («Якщо було завтра») було представлено на нагороди кінофестивалю London International Filmmaker Festival у 3 номінаціях: «Найкращий короткометражний фільм» (режисер та сценарист Анастасія Євченко, продюсери фільму Анастасія Євченко та Сергій Сушон, виконавчий продюсер та другий режисер Патриція Кузнецова), «Найкраща операторська робота короткометражного фільму» (оператор - Євген Кирей) та «Найкраща чоловіча роль» (Олексій Олексюк). Олексій, учасник бойових дій в АТО, не є професійним актором, та отримує вже другу номінацію як найкращий актор.

Анастасія Євченко Світова прем’єра фільму відбулася 1 грудня 2019 року в рамках міжнародного фестивалю World Cinema Milan, на якому фільм було висунуто на нагороди у п’яти номінація. Виконавиця головної жіночої ролі Вікторія Левченко отримала нагороду як найкраща акторка короткометражної стрічки.

У грудні 2019 року Анастасія Євченко отримала нагороду за кращий режисерський дебют Лос-Анджелеського кінофестивалю Top Shorts Film Festival 2019.

Як повідомляв Укрінформ, стрічка «Якщо було завтра» стала дебютною роботою молодої української сценаристки та режисерки Анастасії Євченко. За її словами, у фільмі піднімаються важливі теми війни, людських цінностей, любові та сім’ї. «Всі різні метафори, зображення, символи, приховані повідомлення можуть бути по-різному інтерпретовані глядачами. Єдине, що має залишатися сталим - це те, що війна, увійшовши у життя головного героя, є перешкодою для щасливого життя. Саме ця особиста історія одного солдата змушує замислитися над сенсом життя, відчути справжні емоції», - розповіла режисерка.

Вона додала, що «фільм слід розглядати так само, як сюрреалістичний живопис - кожна людина бачить і відзначає щось своє, що є головним для неї».

Фото: Jean-Arneau Filtness, Anastasiya Yevchenko,Film Fest International у Facebook

Відео: Anastasiya Yevchenko